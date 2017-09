MDN : 4 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 23 septembre 2017, quatre éléments de soutien aux groupes terroristes à Médéa (1re RM)», a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. En outre, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté à Tamanrasset (6e RM), deux contrebandiers et saisi 52.967 comprimés de différents médicaments et de produits pharmaceutiques, tandis que 5 narcotrafiquants, 4 contrebandiers ont été arrêtés et 937 comprimés psychotropes et 5.471 unités de différentes boissons ont été saisis à Oran, Tlemcen, Saïda et Mascara (2e RM)». Par ailleurs, des Garde-côtes «ont intercepté, à El Kala (5e RM), 24 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale, tandis que 30 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Mascara et Ouargla», rapporte également le communiqué du MDN.