Formation professionnelle : Ticket gagnant pour la vie active

Deux nouveaux diplômes viendront étoffer le cycle d'enseignement du secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnel dans le cadre de l’application de la nouvelle organisation se rapportant à l’enseignement, a annoncé, hier à Aïn Defla, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki.

Les diplômes en question ont trait au Brevet d’enseignement professionnel (BEP) ainsi qu’au Brevet d’enseignement professionnel Supérieur (BEPS), a indiqué M. Mebarki, qui présidait la cérémonie liée à la rentrée professionnelle 2017-2018, signalant que l’introduction de ces diplômes vient concrétiser le vœu des jeunes et de leurs parents consistant à suivre un cycle de formation de niveau supérieur. La nouvelle organisation se rapportant à l’enseignement sera appliquée de manière graduelle à partir de la rentrée 2017-2018 à travers les instituts de formation professionnelle implantés dans certaines wilaya, a précisé le ministre, assurant que tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés dans le but d’assurer la réussite totale de cette rentrée.

Tout en signalant la mise en place de plus de 370.000 nouvelles places pédagogiques, il a fait état de la programmation de plus de 380 spécialités dans divers branches d’activités, faisant état de l’ouverture de nouvelles spécialités à l’image, notamment de la numérisation, les énergies renouvelables, la rénovation des équipements ainsi que le montage des téléphones.

Il a observé que le secteur de la Formation et de l’enseignement professionnel a connu, dans le cadre de la réforme dont il a fait l’objet, un développement remarquable grâce à la mobilisation des enseignants et des responsables des structures de formation ainsi qu’à leur prise de conscience des défis et des paris qu’il y a lieu de surmonter. M. Mebarki a soutenu que le développement du secteur de la formation exige la poursuite des efforts en matière d’amélioration des programmes et de leurs contenus, la qualification continue des enseignants, l’exploitation rationnelle des équipements ainsi que la modernisation des méthodes de travail et de gestion.

Selon lui, la nouvelle politique du secteur basée sur le partenariat avec les entreprises économiques vise notamment à disposer de ressources humaines aux qualités et aux compétences élevées , signalant que cette expérience sera élargie cette année à d’autres partenaires versés dans divers autres domaines tels notamment l’hôtellerie et le tourisme, les industries textiles et l’électronique. Le fonctionnement des organismes de concertation visant l’approfondissement de la politique de partenariat avec le secteur économique sera revu dans le but de l’optimisation de leurs prestations notamment en matière de délimitation des besoins en matière de compétences susceptibles d’améliorer l’aspect pédagogique.

Abordant la formation continue, il souligné que ce volet bénéficiera d’une importance particulière, faisant état dans ce contexte de la mise en place des équipements et de l’encadrement y afférent outre l’amélioration du financement de cette opération. Abordant la formation à distance, il a soutenu que ce volet sera consolidé à la faveur de l’application du nouveau décret s’y rapportant, relevant que la modernisation des méthodes d’enseignement impose le recours aux technologies de l’information et de la communication. Selon lui, le véritable défi du secteur de la formation et de la formation professionnels consiste à parachever le processus de réforme qui prenne en ligne de compte le souci visant la diversification de l’économie nationale en vue de la lier à la dynamique de développement mondiale, assurant que ce point a été mis en évidence par la Président de la république lors du dernier Conseil des ministres tenu le 6 septembre courant.

Il a noté que face aux difficultés financières conjoncturelles que connait le pays et des défis imposés par son environnement, les jeunes se doivent de rallier le monde de la formation en vue de prendre part au combat visant l’édification du pays, notant que les données du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale attestent que les diplômés des centres de formation trouvent un emploi plus facilement que les jeunes qui n’y sont pas passés.

Il a fait remarquer qu’à la veille des prochaines élections locales visant la consolidation du processus démocratique, il faut se rendre à l’évidence que la force de la jeunesse constitue la véritable richesse du pays surtout si cette dernière s’arme de science et de savoir-faire, condition sine qua non pour son développement économique, social et politique.

Annaba

De nouvelles spécialités



7.019 nouveaux stagiaires ont rejoint hier les établissements de formation et de l’enseignement professionnels implantés au niveau de la wilaya. Le coup d’envoi a été donné à partir de l’Institut national de formation professionnelle spécialisée, Bahi Saddek, dans la commune d’El Hadjar, en présence du wali.

Cette rentrée a été minutieusement préparée à travers l’organisation au début du mois d’un salon sur la formation professionnelle, au centre de loisirs scientifique (CLS), concernant l’importance de ce secteur a fin de permettre aux jeunes désireux d’apprendre un métier de se fixer sur leur avenir professionnel par le biais de l’apprentissage, a indiqué, le directeur de wilaya, M. Azzeddine Sedka.

Ce dernier, s’est montré très satisfait de l’effectif qui a rejoint hier, le secteur estimant qu’il est riche par rapport aux années précédentes. Pour ce qui est des nouveautés, le secteur a enregistré cette année pas de dix nouvelles spécialités dispensées à travers les différents centres et instituts de la formation professionnelle de la wilaya, a fait savoir, M. Azzeddine Sedka. Parmi les nouvelles spécialités, il y a lieu de citer entretien des réseaux et d’assainissements, culture de légumes, menuiserie d’aluminium, maintenance des véhicules légers, production animale et élevage des ruminants et entretien des équipements d’impression.

Le secteur de la Formation et l’Enseignement professionnels compte 17.086 stagiaires inscrits dans diverses spécialités. La totalité des apprenants sont répartis sur 12 centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA), deux instituts nationaux de formation professionnelle (INFP) et un Institut régional spécialisé de formation professionnelle (IRSFP).

B. G.

Ghardaia

Engouement pour la formation réservée à la femme au foyer

Les filières de formation professionnelle réservées à la femme au foyer suscitent un engouement prononcé chez les femmes ghardaouies sans emploi, révèlent des statistiques de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels.

Pas moins de 217 femmes au foyer se sont inscrites pour acquérir une formation qualifiante de courte durée, notamment dans l’art culinaire, l’habit traditionnel, le tissage traditionnel, la broderie, la couture et la coiffure-dames, précisent ces statistiques affichées lors de la cérémonie de la rentrée professionnelle de septembre 2017.

L’engouement des femmes au foyer pour la formation s’explique par les possibilités de développer par cette catégorie une activité pour subvenir aux besoins de leurs familles et créer dans le cadre des dispositifs de soutien à l’emploi une micro-entreprise, a indiqué à l’APS le directeur du centre de formation de Daya Ben Dahoua, Brahim Ouled Kouider. De nombreuses femmes au foyer ayant suivi une formation dans les établissements de formation ont réussi à créer leurs propres micro-entreprises, notamment dans les créneaux de l’art culinaire et la pâtisserie, la confiserie traditionnelle et le tissage, a-t-il précisé, en relevant toutefois le peu d’intéressement des jeunes à la formation professionnelle. Ce peu d’engouement a été confirmé par le nombre d’inscrits pour la rentrée en cours qui avoisine les 2.520 apprenants, tous modes de formation confondus, sur un nombre de plus de 6.750 postes pédagogiques proposés et cela malgré les portes ouvertes et les séances de sensibilisation organisées dans le but de permettre aux jeunes de prendre connaissance des filières ouvertes dans les différents centres de la wilaya. Un total de 6.751 postes de formation a été prévu à Ghardaia pour cette rentrée, dont 1.664 en apprentissage et 2.730 en formation résidentielle, a-t-on encore fait savoir avant de signaler que 240 postes pour la formation-passerelle et 300 pour les cours du soir sont également ouverts pour accueillir dix nouvelles spécialités introduites dans la formation pour cette session, dont la mécanique et la réparation d’engins agricoles, la soudure-tuyauterie, l’électronique automobile, l’hôtellerie, la sécurité industrielle, l’électrotechnique, la gestion et économie de l’eau ainsi que le marketing. Au plan des infrastructures, la wilaya dispose actuellement de 27 établissements de formation professionnelle. (APS)

TAMANRASSET

Répondre aux besoins du marché



De nouvelles spécialités de formation susceptibles d’élargir les opportunités d’accès à l’emploi et de répondre aux besoins des activités spécifiques des entreprises activant dans la région ont été introduites dans la nomenclature de la formation au titre de la nouvelle rentrée (session septembre), dans la wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris hier des responsables locaux du secteur. Retenues au titre d’une convention signée en février dernier avec une entreprise spécialisée dans la production de granite et de marbre, ces nouvelles spécialités consistent en la formation dans le travail des mines et carrières, de mécanique et de réparation d’équipements de mines, a précisé le directeur de la formation et l’enseignement professionnels (DFEP), Ghazi Marmouri. Ces spécialités profiteront en premier lieu à une quinzaine de stagiaires, en formule de formation par apprentissage, en vertu d’une convention signée avec l’entreprise, pour bénéficier, au terme du cycle de formation d’un recrutement direct, a-t-il expliqué. Faisant état de la disponibilité de spécialités de formation liées aux activités de tourisme, de plomberie sanitaire et de menuiserie, le même responsable a annoncé la signature prochaine d’une autre convention avec la Direction de l’industrie et des mines (DIM) portant ouverture de nouvelles spécialités ayant trait au secteur.

Ouargla

Réactivation du conseil de partenariat



Le conseil de partenariat du secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels avec de nombreux autres secteurs a été réactivé dans la wilaya d’Ouargla, au titre de la nouvelle rentrée de formation (session de septembre), en vue d’adapter la formation aux besoins immédiats du marché de l’emploi, a-t-on appris dimanche des responsables locaux du secteur de la formation. Présidé par le wali, ce conseil s’assigne, entre-autres missions, d’assurer une formation adaptée au marché de l’emploi, d’assurer une offre proportionnelle à la demande du marché en suggérant des spécialités de formation répondant aux nouvelles offres disponibles au niveau de la wilaya, a indiqué à l’APS, le directeur de wilaya du secteur, Ali Houassi. Ce mécanisme permettra de cerner les suggestions avancées par les différents secteurs, liées au recensement des véritables besoins des entreprises en matière de métiers, notamment dans les segments d’activités agricoles, industrielles, touristiques ou de numérisation, en plus de l’introduction de nouvelles filières de formation et le recrutement de formateurs, a-t-il affirmé.

Il permettra aussi de relever les défis du secteur pour l’adoption des meilleures approches pour répondre de manière efficace et rapide aux besoins urgents de formation, en fonction de la conjoncture économique actuelle du pays, par la diversification des offres de formation, la prise en charge des demandes à toutes les niveaux, la mise à jour et la rénovation des équipements et supports pédagogiques en adéquation avec l’évolution scientifique et techniques des programmes. (APS)

Sétif : Favoriser l’insertion

Pas moins de 18.225 stagiaires tous modes confondus, dont 5.827 filles, ont rejoint, hier à Sétif, les différents centres et instituts d’enseignement et de formation professionnels, à l’issue d’une rentrée marquée par beaucoup d’espoir et de sérénité.

Une rentrée qui a été présidée au niveau de l’institut de l’enseignement professionnels spécialisé dans le domaine de l’agroalimentaire par le wali ; ce secteur a connu de réelles avancées, ces dernières années, autant en termes d’effectifs et de réalisations, que de spécialités qui sont venues coller aux réalités et spécificités du terrain, toutes encadrées par 619 enseignants.

C’est à ce titre que le premier responsable de la wilaya devait recevoir toutes explications relatives à ce secteur qui compte aujourd’hui 27 CFPA, 4 instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, 2 instituts de formation professionnelle, 1 institut de formation et d’enseignement professionnels, 1 centre régional de formation à distance et 23 écoles privées agréées.

Un potentiel en formation qui est consolidé par un effectif de 7.269 nouveaux stagiaires, dont 2.745 filles et un effectif reconduit de près de 11.000 stagiaires inscrits dans les différents modes de formation, tels que la formation résidentielle, avec 5.105 stagiaires, la formation par apprentissage, avec 7.888 stagiaires, l’enseignement professionnel, avec seulement 471 inscrits, la formation conventionnée, qui regroupe 339 stagiaires, ainsi que d’autres formations, à l’instar de celle qui est assurée par les cours du soir, à l’endroit de la femme au foyer, du milieu carcéral et des écoles privées.

À la lumière des chiffres présentés et de l’intérêt particulier manifesté, le wali, qui suivra de très près la situation qui prévaut dans un secteur qui, selon lui, ne doit en aucun cas être un secteur refuge, établira la nécessité de valoriser la formation professionnelle dans cette wilaya, en déterminant avec précision les créneaux porteurs et aller vers un ciblage des entreprises à même de prendre en charge le produit de la formation dans une démarche gagnant-gagnant, pour l’État et les chefs de ces entreprises.

Aussi abondera-t-il dans le sens de l’insertion et de l’encouragement des formations par apprentissage et conventionnées. Il se penchera longuement sur la relation entreprises – formation professionnelle, et appellera les responsables locaux de ce secteur à faire, au-delà des chiffres qui sont présentés à chaque rentrées dans le sens de la traçabilité du produit de la formation.

En parcourant les laboratoires de l’Institut national de formation professionnelle spécialisée dans l’agroalimentaire, doté d’une capacité de 500 postes de formation, le wali ne manquera pas de soulever le point important inhérent à la valorisation des déchets, rapprochant sur place ces stagiaires des chefs d’entreprises œuvrant dans ce domaine sensible.

F. Zoghbi

SIDI BEL-ABBèS

Décrocher un emploi

Avec une ferme volonté dans la perspective d’arracher un métier, d’acquérir un savoir-faire et d’intégrer un marché du travail, des centaines de stagiaires ont rejoint hier leurs ateliers pour poursuivre un stage de formation dans différentes filières. Des filières créées fraîchement en fonction des besoins de la wilaya, notamment dans le domaine de l’électronique, du froid et de l’agriculture. 7.760 postes de formation toutes formules confondues ont été ouverts pour cette édition qui se veut une dynamisation de la notion d’apprentissage et une relance des petits métiers au gré de la perfection d’un encadrement, d’une modernisation des équipements et de l’amélioration en général des conditions d’enseignement. Des paramètres encore soutenus par le suivi des encadreurs. Toutes les dispositions étaient prises donc pour garantir le meilleur déroulement de cette opération d’une grande portée sur la masse juvénile et la promotion de sa vocation. Réhabilité à la faveur d’une refonte pratiquement d’un cycle de formation qui ne sera plus cet entonnoir pour absorber l’échec scolaire, le secteur est en phase de mutation depuis, pour être à l’écoute des attentes des jeunes et s’ouvrir sur un marché. Les divers contrats de partenariat pour la formation à la carte sont l’illustration de cette évolution, sûrement pour qu’il constitue désormais un axe de développement et de promotion de la notion des ressources humaines. Sur la base d’une nouvelle approche qui a pris en considération les préoccupations économiques de la region, une feuille de route pratiquement a été élaborée, pour orienter la masse de stagiaires et répondre à ses vœux. En fonction des spécificités de la region, pôle électronique et à vocation agricole, l’approche s’est esquissée finalement pour la prise en charge des activités liées à ces deux filières, tandis que l’effort restait soutenu en direction du développement des petits métiers de plomberie, de maçonnerie, d’électricité et de maintenance hydraulique ou, en clair, dans le domaine du bâtiment. Différentes formes de motivation ont été établies, pour susciter l’intérêt des nouveaux stagiaires. Un engouement était manifesté, même par des jeunes, pour ces établissements de formation dans leur nouvelle reconfiguration. Pour les infratructures, il a été procédé à la réception d’un nouveau centre de formation d’une capacité de 300 places pédagogiques, renforçant, ainsi, les potentialités existantes déjà de l’ordre de 51 établissements, dont trois instituts nationaux assurant l’encadrement de plus de 5.400 stagiaires.

A. Bellaha

Bordj Bou-Arréridj

Adapter les spécialités aux besoins du marché



7617 stagiaires ont effectué leur rentrée dans les différents centres de formation professionnelle, dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj. Toutes les conditions matérielles nécessaires pour leur accueil ont été mobilisées au niveau des structures de formation de la wilaya, a assuré le responsable du secteur, M. Azroudj Sofiane, qui accompagnait le wali durant la cérémonie du coup d’envoi de la rentrée. L’encadrement, mais aussi l’équipement adéquat pour la préparation des stagiaires sont déjà en place, a précisé le responsable, qui a expliqué que ces derniers sont répartis dans les différents types de formation. C’est ainsi que 2.350 ont été orientés vers le résidentiel, 2.900 dans l’apprentissage, 275 dans les passerelles, 290 suivent des cours du soir et 455 d’entre eux sont des femmes au foyer. 130 appartiennent aux sections ouvertes pour les analphabètes. 533 ont choisi les écoles privées. On doit leur ajouter les 930 détenus qui bénéficient de formation. Le directeur de la formation professionnelle, qui a rappelé la campagne lancée par ses services pour informer les jeunes de la wilaya des capacités du secteur pour les aider à apprendre un métier, a rassuré ces derniers sur la mise à leur disposition de l’hébergement nécessaire, pour leur permettre de suivre leur stage en toute tranquillité. Il a annoncé l’ouverture cette année de plusieurs spécialités nouvelles qui enrichissent la nomenclature de formations dispensées par le secteur, comme le contrôle de qualité des produits agricoles, l’installation de panneaux solaires et l’achat et approvisionnements. Le wali de Bordj Bou-Arréridj, M. Salah Affani, qui a présidé la cérémonie de coup d’envoi officiel, organisée à l’Institut national de formation professionnelle Belazoug-Othmane, a insisté, pour sa part, sur la nécessité d’adapter la formation aux besoins du marché de l’emploi. «Vous devez vous concerter avec les responsables des entreprises au niveau local avant de décider de lancer des spécialités», a-t-il dit.

F. D.

Oran

8.190 nouveaux inscrits

C’est au centre de formation professionnelle et d’apprentissage Chahid Larbi-Karim, sis dans le quartier Es Séddikia à l’est d’Oran, que le wali Miloud Cherifi a donné le coup d’envoi officiel de la nouvelle rentrée professionnelle. Au total, ils sont 17.500 élèves à avoir regagné hier matin les bancs des différents centres et instituts relevant du secteur de l’enseignement et la formation professionnels, dont 8.190 nouveaux inscrits, encadrés par 600 enseignants.

Cette nouvelle rentrée a été marquée par l’entrée en vigueur de la nouvelle organisation du cursus de l’enseignement professionnel destiné aux élèves de la 4e année moyenne admis en première année secondaire ou réorientés. Ainsi, de nouveaux diplômes vont remplacer le DEP1 et le DEP2, à savoir le Brevet d’enseignement professionnel destinés aux jeunes de la 4e année moyenne admis en première AS ou réorientés. «La durée de la formation est de 3 années, une fois le diplôme décroché, son titulaire a le choix d’intégrer le monde du travail ou parfaire sa formation en optant pour un BEPS (brevet d’enseignement professionnel supérieur) qui dure deux années et n’est délivré qu’après 5 années de formation», a-t-on expliqué. Ces deux nouveaux diplômes seront dédiés aux filières de la productive mécanique, la technique de l’électricité, la maintenance industrielle, la maintenance du système informatique, la technique de vente, l’informatique et l’installation et la maintenance des énergies renouvelables.

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels à Oran est doté de 24 établissements, dont 4 INSFP, 19 CFPA, 1 IEP et deux annexes, totalisant, ainsi, une capacité globale théorique de près de 9.000 places pédagogiques, 760 lits d’internat et de 789 formateurs. Il dispose, par ailleurs, de 77 organismes privés pour une capacité d’accueil de 6.000 places. En février dernier, la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya d’Oran a vu le lancement de la première promotion de formation dans deux nouvelles spécialités, à savoir conseiller de vente et agent commercial, et ce en vertu d’une convention-cadre signée entre le ministère de tutelle et l’opérateur téléphonique Djezzy. Dans une première phase, la nouvelle filière a profité à près d’une trentaine de jeunes, qui, après 24 mois, obtiendront un diplôme d’agent commercial.

Amel Saher

Tizi Ouzou

4 nouvelles conventions de partenariat



Près de 4.000 nouveaux stagiaires dans différents modes de formation sont inscrits à Tizi Ouzou, pour le compte de la rentrée professionnelle qui a eu lieu hier à travers tous les centres et instituts de formation de la wilaya. La cérémonie d’ouverture officielle a eu lieu à l’Institut national spécialisé de formation professionnelle de Draâ Ben Khedda. Le coup d’envoi a été donné par le wali.

Après avoir écouté la lettre du ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, et un exposé sur l’offre de formation professionnelle pour cette présente rentrée, suivi de la présentation de l’institut qui abrité cette cérémonie, et d’une exposition animée par une quinzaine de participants entre entreprises publiques et privées, établissements de la formation professionnelle, des dispositifs d’insertion professionnelle, des ateliers et de salles de cours pour s'imprégner des conditions de leur formation dans les différentes spécialités assurées au niveau de l’INSFP, le wali de Tizi Ouzou a présidé la traditionnelle cérémonie de signature de conventions de partenariat entre la direction de la formation et de l’enseignement professionnels, et quatre autres directions de la wilaya. Deux conventions-cadres ont été signées entre la DFEP et les directions de la culture et l’industrie et des mines, alors que les deux autres conventions ont été signées par le CFPA des arts traditionnels de Boukhalfa et le service de l’artisanat de la direction du tourisme et de l’artisanat, pour la formation d’une cinquantaine d’artisans au titre de la mise en œuvre de la convention-cadre conclue entre la DFEP et cette même direction, ainsi qu’avec l’Association de parents des enfants inadaptés mentaux (APAIM), pour accompagner des jeunes adhérents de l’association, dans leur formation professionnelle, au sein du centre psychopédagogique de l’association, en vue de leur faciliter leur insertion socioprofessionnelle.

Avec ces nouveaux accords de partenariat, le nombre de conventions signées entre la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya de Tizi Ouzou avec ses partenaires durant la période allant de 2016 à 2017 a atteint 35 conventions ayant permis la formation de 400 employés appartenant aux différents organismes, en plus du placement de centaines d'apprentis. Pour cette rentrée de septembre 2017, en application de l’instruction de monsieur le wali visant à ouvrir des sections détachées pour des formations professionnelles dans les localités non pourvues de structures de formation, la direction de la formation et de l’enseignement professionnel de la wilaya de Tizi Ouzou ouvrira des sections détachées au niveau de la localité de Boudjima, a-t-on assuré.

Bel. Adrar