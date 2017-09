Complexe sidérurgique Sider El-Hadjar : mise à feu du haut fourneau

Le haut fourneau n 2 du complexe sidérurgique Sider El Hadjar (Annaba) a été mis à feu hier après 18 jours d’arrêt à cause du problème de pénurie d’eau nécessaire au processus de production, a affirmé le Directeur-général du complexe, Chemseddine Maâtallah. «La remise en service du haut fourneau a été effectuée normalement à 5h00 dans le respect des mesures techniques et de sécurité», a assuré le responsable du complexe qui a précisé que la coulée d’acier et la relance des opérations de production auront lieu «dans moins de 10 jours». Le haut fourneau n 2 du complexe Sider El Hadjar a été mis en veille, le 5 septembre courant, suite au problème de pénurie d’eau enregistré dans la wilaya d’Annaba et l’absence de ressources pour approvisionner en quantités d’eau suffisantes le complexe dont les besoins quotidiens en eau dépassent les 1.600 m3/heure. Des mesures exceptionnelles pour remédier à cette situation ont été prises portant notamment sur l’exploitation des niveaux inférieurs des eaux du barrage Chafia (wilaya d’El Tarf) pour alimenter la population d’Annaba et le complexe sidérurgique. Il est également prévu, dans le cadre du plan d’urgence de satisfaction des besoins en eau de la région d’Annaba, d’assurer un approvisionnement «autonome» pour le complexe Sider El Hadjar. Celui-ci emploie 4.500 travailleurs et produit quotidiennement environ 1.400 tonnes d’acier liquide, selon les services de sa direction générale.(APS)