Bilan de la sûreté publique de la wilaya d’Alger : Une saison estivale satisfaisante

Les services de Sûreté publique de la wilaya d’Alger ont dressé, hier, leur bilan de la saison estivale 2017, en le qualifiant de «satisfaisant et tranquille» par rapport aux années précédentes. Ainsi, dans sa présentation du bilan, le commissaire principal, chef de service de la Sûreté publique de la wilaya d’Alger, M. Mohamed Fillali, a tenu tout d’abord à rappeler les directives donnés à tous ses éléments de veiller scrupuleusement à la prise en charge de la sécurité des citoyens et de leurs biens, tout en les félicitant des efforts entrepris dans ce domaine et les encourageant par la même occasion à en faire toujours plus. Comme il a réitéré la volonté du directeur général de la Sûreté nationale, ainsi que de ses services, de ne lésiner sur aucun moyen pour garantir la sécurité des citoyens, notamment durant la saison estivale, en mettant en avant, que l’objectif principal demeure préventif. Il a indiqué que l’avantage enregistré en cette saison estivale, c’est la baisse des affaires criminelles, de plus de 2% comparant à la même période de 2016.

De ce fait, les services de Sûreté publique de la wilaya d’Alger, ont ainsi, traité durant la même période plusieurs affaires à l’issue desquelles les mis en cause ont été présentés devant la justice, selon M. Fillali, qui a indiqué qu’une «baisse considérable» de 2,28% a été enregistrée par apport à la même période de 2016, notant, l’enregistrement de 3.539 affaires, dont 2089 résolues. Parmi ces affaires, celle relative à l’atteinte des personnes avec 1.684 affaires, dont 1.464 affaires ont été résolues et 1.494 personnes ont été inculpés et transmis devant la justice. Pour ce qui est des affaires relatives à l’atteinte des biens, il a été enregistré 1.855 affaires, dont 1.625 résolues.

Par contre, pour ce qui est des affaires de drogues, pas moins de 2.303 affaires ont été enregistrées et qui ont conduit à l’arrestation de 2.498 personnes incriminé. De ce fait, M. Fillali, a souligné que ces services ont pu récupérer 35,896 kg de kif traité et 10.469 psychotropes.

Pour ce qui est de la cocaïne, il a été enregistré la récupération de 82,92 g contre 4 g récupéré durant la même période 2016. «Cette augmentation démontre bien le changement et la variété de la consommation chez l’Algérien» explique le commissaire. Concernant l’héroïne, les services de Sûreté ont pu récupérer 14,49 g contre, 0,4 g en 2016.

Par ailleurs, pour ce qui est des accidents de la route, il a été enregistré 21.650 contraventions ont été dressées et 4,758 permis de conduire retirés. 127 accidents de la route ont été enregistrés causant des blessures à 185 personnes, contre 187 en 2016 et un 3 décès, contre 6 en 2016.

Pour la saison estivale, un plan d’action a été mis en place pour sécuriser les principaux carrefours, places publiques et les gares routières. La police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement de la sûreté de wilaya de d’Alger a enregistré 4.143 infractions relative à atteintes aux règles de la construction (25), à l’environnement (3.509), aux espaces vert (12), à l’eau (2) et à la propreté et la santé publique (22).



Assurer la sécurité des familles et des écoliers



Pour assurer une bonne rentrée scolaire un dispositif de 6.000 policiers et 400 patrouilles ont été mobilisés. En outre, pour ce qui est de la saison estivale, des postes de police ont été ouverts au niveau de plusieurs plages d’Alger afin d’assurer la sécurité des estivants, outre la mobilisation d’effectifs sécuritaires supplémentaires chargés de la sécurité routière près des plages pour faciliter l’accès des touristes et des estivants, notamment auprès des écoles, pour assurer une rentrée scolaire «dans de bonne condition» a annoncé le même responsable. «Des postes de police ont été créés au niveau de plusieurs plages d’Alger enregistrant une forte affluence des estivants, en vue d’assurer la sécurité des citoyens et des touristes étrangers qui viennent à Alger pour passer leurs vacances», a indiqué le commissaire principal Filali. Il a entre autres, fait savoir que «des effectifs sécuritaires supplémentaires ont été déployés au niveau des plages d’Alger, en sus des permanences quotidiennes, en vue de réguler le trafic et de faciliter l’accès des estivants», a-t-il précisé. «Ces effectifs qui couvrent également les points noirs sur les routes congestionnées notamment lors des heures de pointe, ont été chargés de réguler le trafic routier et de veiller au respect, par les usagers, du code de la route, afin d’éviter d’éventuels accidents de la circulation». En vue d’assurer la sécurité des familles algéroises durant les soirées et veillées nocturnes, au niveau des centres commerciaux, des façades maritimes à l’instar des Sablettes, de Bab El Oued et de Ain Benian ainsi que des restaurants situés à Draria et de Staouéli, des équipes supplémentaires ont été également, déployées de 6h00 jusqu’à des heures tardives de la nuit, afin de sécuriser ces endroits très fréquentés durant la saison estivale», a-t-il affirmé, ajoutant, ces mesures viennent compléter celles prises par la Police aux frontières (PAF) au profit des voyageurs venus en Algérie, au niveau des différents postes frontaliers.

Kafia Ait Allouache