Centrale solaire photovoltaïque d’Aïn El-Melh à M’sila : jalon dans la maîtrise des énergies renouvelables

Le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a procédé, hier dans la wilaya de M’sila, à la mise en service de la centrale solaire photovoltaïque de la commune d’Aïn El-Melh, située à 120 km au sud-ouest du chef-lieu de wilaya.

D’une capacité de 20 mégawatts, cette centrale solaire photovoltaïque pour la production d’énergie électrique est la première du genre dans la capitale du Hodna et dont la réalisation a nécessité la mobilisation d’un investissement de près de 3,9 milliards de dinars. In situ, M. Guitouni a appelé à maîtriser les différents aspects liés aux énergies renouvelables, notamment les volets de la gestion et la réalisation. «La gestion des énergies renouvelables se traduit par la maîtrise du coût de réalisation des installations et l’interconnexion réussie entre les différents sources d’énergies électriques» a considéré le ministre. M. Guitouni a, dans le même contexte, appelé à encourager l’investissement dans le domaine des énergies renouvelables et à introduire des formations relatives aux métiers de cette énergie soulignant que l’Algérie dispose «d’un gisement solaire estimé à 5 milliards gigawatts avec une durée d’ensoleillement dans les Hauts plateaux et le Sud de près 3.000 heures/an». Mettant en exergue les investissements colossaux dans le domaine de l’énergie et les efforts consentis par l’Etat dans l’amélioration de ce service névralgique, le ministre a insisté à dire «qu’il n’existe pas de projets d’énergie gelés» et que «les projets retenus seront relancés à la faveur d’une meilleure conjoncture économique». Le ministre de l’Energie devait poursuivre sa visite dans la wilaya de M’sila en procédant au raccordement en gaz naturel de 300 foyers dans la localité Z’ouaoula dans la commune de Meterfa avant de rejoindre le chef-lieu de wilaya, où il devra inspecter la société de maintenance des équipements industriels à Draâ El Hadja. (APS)