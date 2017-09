Algérie - Egypte : Activation des accords de coopération

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Hacène Mermouri, a examiné, avec l’ambassadeur de la République arabe d’Égypte à Alger, Omar Abou Eich, les moyens de renforcement des relations bilatérales dans le domaine touristique, à travers l’activation des accords de coopération signés entre les deux pays, indique un communiqué du ministère. Les deux parties ont passé en revue, lors de cette rencontre qui a eu lieu au siège du ministère, «l’état des relations bilatérales algéro-égyptiennes dans le domaine du tourisme et de l’artisanat, ainsi que les moyens de leur consolidation, à travers l’activation des accords de coopération signés entre les deux pays en 1995», a précisé le communiqué. Ces accords ont été concrétisés et dynamisés à travers «un programme exécutif signé en novembre 2014, à l’occasion de la tenue au Caire de la Haute commission mixte, ainsi que l’accord de coopération signée en 2008 dans le domaine de l’artisanat», a précisé la même source. Les deux parties ont évoqué également les «opportunités d’investissement, la formation et l’animation touristique énoncées dans les accords en question en vue d’en faire la promotion auprès des opérateurs économiques», conclut le communiqué. (APS)