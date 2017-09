Tourisme saharien : Valoriser les potentialités

Un plan visant la promotion du tourisme et de l’artisanat traditionnel dans la wilaya de Laghouat a été établi par la direction du tourisme et de l’artisanat (DTA) , a-t-on appris auprès des responsables du secteur.

Ce plan, dont le lancement coïncide avec l’ouverture de la saison du tourisme saharien, a été élaboré avec le concours de différentes institutions, dont la Conservation des forêts, la Direction de la culture et le Parc culturel de l’Atlas saharien, a précisé le directeur du secteur, Harzallah Hachachna. Il s’articule autour de plusieurs axes, dont le renforcement de la collaboration entre les différents acteurs concernés, ainsi que la valorisation de l’ensemble des potentialités touristiques (naturelles, archéologiques et autres), et l’ouverture de chemins d’accès aux sites touristiques, a-t-il ajouté. Les offices de tourisme et les associations locales versées dans ce domaine vont bénéficier, au titre de cette action, d’une banque de données sur les capacités touristiques que recèle la wilaya, les manifestations traditionnelles et les festivités populaires, a-t-il fait savoir. La direction du tourisme et de l’artisanat, en coordination avec le secteur des transports, s’emploie à organiser des sessions de formation au profit des chauffeurs de taxi, tout en mettant à leur disposition un schéma sur les sites touristiques, ainsi que les structures d’hébergement et les restaurants existants à travers cette wilaya, a indiqué le directeur du secteur. Une caravane pour sensibiliser les artisans sur la pratique réglementaire de métiers de l’artisanat et les avantages offerts par les différents dispositifs de l’emploi a été lancée dans le cadre des actions de proximités de la DTA, a-t-on signalé.(APS)