la caravane de l’Excellence Opérationnelle invitée de notre Forum : Promouvoir la transformation positive des entreprises

L’Excellence opérationnelle, un concept qui a fait ses preuves ailleurs, se cherche une place en Algérie. Comment et pour quoi faire ? Les réponses ont été apportées, hier, au Centre de Presse d’El Moudjahid par les fondateurs du Club de l’excellence opérationnelle, dont l’objectif est de promouvoir la transformation positive des entreprises.

Le Club de l’excellence opérationnelle (CLEO), créé en 2016, et qui a démarré avec 5 fondateurs, compte aujourd’hui 80 membres. A travers cette initiative, qui s’inscrit dans le sillage de la stratégie nationale de la promotion de l’export et de l’efficience des entreprises et du développement local, l’objectif principal est de sensibiliser l’écosystème de l’entreprise à la culture de l’excellence opérationnelle et promouvoir l’économie durable. Les membres fondateurs de cette entité, Babaci Said et Boualem Taier ont explicité, hier, au centre de presse d’El Moudjahid, cette appellation nouvelle qui n’est pas standardisée et qui demande à être explicitée, surtout que cette démarche place la ressource humaine au cœur de la réflexion. Les conférenciers ont présenté ce concept qui a fait son apparition dans les années 1960, et adopté par les grandes entreprises comme avant tout un état d’esprit animé de la volonté « d’être meilleurs ensemble ». Le Club qui aspire à devenir un cluster transversal, OPEX Groupe (la création prévue en 2017) a déjà lancé une tournée de conférences nationales depuis novembre 2016 baptisée caravane de l’Excellence Opérationnelle (CAREO). Cette initiative vise à regrouper tous les acteurs clefs de l’écosystème entrepreneurial (publics et privés) en vue de lancer les chantiers et projets pilotes dans les régions permettant une dynamique effective de l’économie nationale, (hors hydrocarbures). Pour l’instant cinq stations ont été réalisées avec le support des chambres de commerce et d’industrie, le ministère de l’Industrie, des opérateurs économiques, des universités, des médias... des conférences seront animées dans 16 wilayas, la première sera Tizi Ouzou. Pour revenir au plan d’action de ce club, que l’on peut qualifier de très riche, il est prévu, outre la création d’un cluster, la signature de conventions avec des universités, des entreprises, la création d’un consortium, ainsi que des partenariats avec des écoles d’excellence dans les régions centre, ouest, est et centre du pays. Pour les invités de notre centre de presse, l’excellence opérationnelle (OPEX) n’est pas seulement une démarche, même si elle de qualité ; mais une culture qui mérite d’être cultivée et ancrée dans l’esprit des managers. Elle est surtout basée sur la mesure, l’évaluation et l’amélioration continue. Elle présente d’autres avantages, comme le gain de temps, l’entreprise devient plus fiable et plus robuste, améliore le management et l’image à l’extérieur, mais le plus important est qu’il n’est jamais trop tôt pour se mettre à l’OPEX.

Nora C.

M. Taier Boualem, expert et consultant :

« C’est avant tout un état d’esprit »

A la question de savoir quelles sont les conditions de réussite de l’excellence opérationnelle, l’expert et consultant et également membre fondateur du club de l’excellence opérationnelle, M. Taier Boualem, estime que cela dépend de la volonté de l’entreprise d’aller de sa situation actuelle vers une meilleure situation. Elle se fixe l’objectif de l’amélioration ou bien l’optimisation de ses performances de production et de fonctionnement. D’aller par des pages successives qui traitent l’état de la situation de ses processus pour dégager les causes des déficits pour aller vers l’amélioration. Ce sont des démarches progressives, orientées processus, orientées qualité, orientées client, qui intègrent l’amélioration de la maîtrise de la ressource humaine. Il s’agit d’abord des aspects métiers puis de l’ensemble des processus de l’entreprise. Quand je dis processus, cela sous-entend toutes les activités qui démarrent d’un endroit de l’entreprise et traversent toutes les fonctions. Il y a cette nécessité de voir une progression phase par phase et étape par étape pour aboutir à des objectifs de qualité, de coût et du temps avec pour finalité ultime l’adaptation aux exigences du client.

Soumia Haddou Hadj

Qu’est-ce que l’Excellence Opérationnelle ?

L’Excellence Opérationnelle vise à optimiser l’efficacité et la performance de l’entreprise et des hommes qui la composent, de manière durable. In fine, elle s’attache à satisfaire les attentes des clients pour la pérennité de l’entreprise. C’est une démarche de progrès qui permet de mettre en phase, l’organisation, la stratégie et ses forces humaines pour garantir son développement vertueux au présent comme au futur.