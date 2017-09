L’Ambassadeur du JAPON à Mascara : Remise d’un don à l’association Ihssane

L’ambassadeur du Japon en Algérie, M. Masaya Fujiwara, était hier à Mascara dans le cadre d’une cérémonie d’inauguration d’un projet de don de matériel pédagogique et d’aménagement de l’école de l’association Ihssane. Ce don s’inscrit, a-t-on appris, dans le cadre du programme proposé par le gouvernement japonais et intitulé «Aide sous forme de dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine».

L’ambassadeur a indiqué dans son allocution qu’il était honoré d’assister à cette cérémonie de remise de matériel à l’association «Ihssane» d’aide aux inadaptés mentaux de Mascara. L’ambassade du Japon, a-t-il rappelé, a accordé dans le cadre du programme de dons aux micro-projets locaux, un don d’un montant de 38.792 euros à cette association, ce qui lui a permis d’acquérir des équipements pédagogiques et d’aménager l’école de vie.

L’hôte de marque de la cite de l’Émir a ajouté que son gouvernement accorde une importance particulière à la «sécurité humaine» que les Nations unies programment comme un des principes de l’institution. Le concept de sécurité humaine, devait-il expliquer, est fondé sur l’idée que l’individu est au cœur de cette valeur de dimension humaine. «On considère que toutes les personnes, en particulier les plus vulnérables, ont le droit de vivre à l’abri de la peur et du besoin et de développer pleinement leurs potentiels. C’est la raison pour laquelle le gouvernement japonais collabore avec les ONG qui prennent contact avec des gens sur place et comprennent bien ce dont ils ont besoin».

S’agissant de l’association, il convient de rappeler qu’elle a été créée par M. Noureddine Benaissa qui a bâti l’école de vie Ihssane afin d’accueillir des enfants et des jeunes adultes à besoins spécifiques dans un environnement favorable à leur épanouissement pédagogique. Dorénavant, j’espère, dira en substance le diplomate, que l’école de vie pourra offrir des conditions d’apprentissage meilleures afin de développer les capacités de comportement assertif avec les équipements offerts par le gouvernement du Japon.

«Ce projet que l’on inaugure aujourd’hui consiste à assister les efforts déployés par le gouvernement algérien et la wilaya et la commune de Mascara en vue d’améliorer la situation quotidienne de cette frange de la population.» L’ambassadeur a exprimé le souhait que ce projet puisse également contribuer au développement local.

Cette année marque le 55e anniversaire de l'établissement des relations bilatérales entre l’Algérie et le Japon et qui devient une année d’essor entre les deux pays. «J’aimerais souligner la volonté de l’ambassade à coopérer avec le gouvernement algérien, les collectivités locales, les ONG, le mouvement associatif à l’image d’Ihssane ainsi que la population algérienne pour un meilleur avenir afin d’élever le niveau des relations qui unissent les deux pays», a conclu l’ambassadeur à l’issue de son intervention au siège de l’association devant les cadres de l’action sociale et les invités qui ont assisté à cette cérémonie.

A. Ghomchi