Comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français : Pour une coopération diversifiée

M. Ouyahia reçoit le SG du ministère français des AE

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier à Alger, le secrétaire général du ministère français des Affaires étrangères, Maurice Gourdault-Montagne, qui lui a remis un message écrit du Premier ministre français, Edouard Philippe. M. Gourdault-Montagne séjourne à Alger dans le cadre des travaux de la commission préparatoire de la 4e session du Comité intergouvernemental de Haut niveau, en charge de la coopération entre les deux pays, qu’il co-préside avec son homologue algérien, Noureddine Ayadi.



L’état de la coopération bilatérale dans les domaines politique, économique et culturel



La quatrième réunion du comité de suivi du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) algéro-français se tiendra aujourd’hui à Alger sous la coprésidence des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères des deux pays, Nouredine Ayadi et Maurice Gourdault-Montagne, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «Ce mécanisme bilatéral de consultation, qui a été mis en place à l’occasion de la signature à Alger, en décembre 2013, de la convention de création du CIHN, s’inscrit dans la régularité des échanges de visites entre les deux pays et la volonté commune de bâtir une coopération forte, diversifiée et un partenariat d’exception», rappelle la même source. «Les deux parties auront l’occasion de faire le bilan sur l’état de la coopération bilatérale dans les domaines politique, économique et culturel, et d’échanger les points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, le tout dans le cadre de la réparation des prochaines échéances bilatérales entre l’Algérie et la France, et tout particulièrement la tenue du Comité mixte économique algérie-français (COMEFA) et du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) algéro-français», ajoute le communiqué du MAE. (APS)