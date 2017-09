Consolider le développement humain : Logements, eau et gaz

La consolidation et l’élargissement du développement humain tiennent une part importante dans la nouvelle feuille du route du gouvernement. Un point important dans la politique des pouvoirs publics inscrit au Plan d’action du gouvernement qui a pour principale mission la mise en œuvre du programme du Président de la République pour améliorer le cadre de vie du citoyen. Le développement humain fait partie des priorités du Président de la République qui a accordé et accorde énormément d’importance la qualité de vie de ses concitoyens. Il faut savoir que la politique adoptée depuis des années a fait que les progrès réalisés par l’Algérie lui a permis de se classer parmi les pays qui ont largement satisfait aux Objectifs du millénaire pour le développement adoptés par les Nations unies. Sur le plan du logement, l’Algérie a déjà réalisé, entre 2000 et 2017, des avancées exceptionnelles, matérialisés notamment par près de 3,6 millions de logements livrés et 1 million de logements en cours de réalisation. Un engagement qui sera maintenue pour résorber définitivement le déficit de logements dans le pays. Dans ce cadre, les efforts nécessaires seront investis pour achever à la fin de l’année 2019, un ensemble de 1.600.000 logements en cours de réalisation par l’État, ou avec son concours, dans différentes catégories, allant du logement social locatif, au logement rural, à la location-vente, et au logement promotionnel public. Outre la réalisation de programmes de logements sociaux locatifs et la poursuite de l’aide au logement rural, le gouvernement travaillera à la réalisation de logements publics en faveur des populations à faibles revenus, en milieu urbain et rural, avec la participation financière des bénéficiaires. À ce titre, l’accent sera mis sur l’encouragement de la formule du «Logement promotionnel aidé» (LPA), avec l’implication des collectivités locales. Le gouvernement travaillera également à la mobilisation de nouvelles sources de financement pour la poursuite de l’effort public de réalisation de logements. Les pouvoirs publics agiront aussi pour la dynamisation de l’activité immobilière à travers la promotion de partenariats publics/privés et la mise en place d’un régime incitatif pour l’investissement dans la réalisation du logement destiné à la location. En outre, le gouvernement s’attellera à l’introduction de nouveaux systèmes de construction permettant, notamment d’optimiser les coûts et les délais de réalisation du logement. L’Exécutif s’attellera à la refonte du cadre juridique et réglementaire relatif à l’urbanisme et à la politique de la ville, pour l’adapter, notamment aux exigences liées à l’environnement et aux énergies renouvelables. Il veillera à réaliser des projets d’aménagement des villes nouvelles et pôles urbains. L’amélioration des tissus des villes sera poursuivie, par la restructuration et la réhabilitation urbaines. Il encouragera également l’apport de l’investissement privé dans la réalisation et l’aménagement des villes nouvelles. Par ailleurs, le gouvernement réhabilitera et renforcera les capacités d’inspection et de contrôle publics dans le domaine de l’urbanisme. L’action du gouvernement se focalisera également à faire évoluer avant la fin de l’année 2019, le taux de raccordement des foyers à l’alimentation en eau potable, de 98% à 99%. Il veillera également à relever, dans les mêmes délais, le taux de raccordement des foyers aux réseaux d’assainissement de 91% à 94%. Le gouvernement agira pour améliorer encore davantage le taux de raccordement des foyers à l’électricité qui atteint déjà 99%. Il agira de même à l’effet d’augmenter le taux de pénétration du gaz naturel dans les habitations, lequel atteint déjà une moyenne nationale de 55%.

Mohamed Mendaci