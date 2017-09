Plan d’action du gouvernement, M. Ouyahia aujourd’hui devant le Conseil de la nation : respect des règles constitutionnelles

Après le quitus des parlementaires de l’APN, le Plan d’action du gouvernement sera présenté, ce matin par le Premier ministre devant les sénateurs qui auront à examiner, deux jours durant, cette «feuille de route» de l’Exécutif. Un examen auquel succéderont les réponses de M. Ouyahia prévues ce jeudi. Pour aujourd’hui, et au-delà du fait d’entendre le Premier ministre s’exprimer sur le contenu du Plan d’action, et défendre ses choix et orientations devant permettre la concrétisation du programme du Président de la République dans sa globalité, M. Ouyahia fera certainement de nouvelles annonces. Celles-ci seront en rapport avec l’évolution de l’actualité nationale depuis son passage, la semaine dernière, à l’Assemblée populaire nationale. Lecteur assidu de la presse nationale, le Premier ministre n’est pas sans savoir qu’il existe bel et bien certaines parties tapies dans l’ombre qui s’emploient d’ores et déjà à tirer des profits, rien qu’en spéculant, à propos de certaines mesures prévues dans le Plan d’action du gouvernement et avant même que celles-ci ne connaissent leur application. Il est question, pour être plus précis, du nouveau modèle de financement non conventionnel qui semble déjà profiter à certains spéculateurs, alors que ce mécanisme n’est pas encore pratiqué. Des spéculateurs dont le «fonds de commerce» du moment n’est autre que d’inquiéter et d’alarmer le citoyen au sujet d’une «spirale inflationniste» aggravée au plus haut point, et ce dans le seul but de justifier une hausse des prix des biens et de consommation. Une augmentation des coûts défiant toute logique, c’est là l’objectif final des ces agitateurs indélicats qui ne ratent aucune occasion pour s’en prendre au pouvoir d’achat des citoyens. Ce constat souligne l’urgence d’une intervention forte de l’État, à travers la mise en place de mécanismes de contrôle de nature à protéger le citoyen contre ce nouveau type de pratique déloyales que tentent d’imposer les adeptes du gain facile à l’appétit insatiable. Lors de son intervention, aujourd’hui au Conseil de la nation, il est donc attendu de voir le Premier ministre s’exprimer sur ce chapitre lié à la mise en place des garde-fous, une mission dont il y a lieu d’accomplir dans l’immédiat, avant que cette pratique de spéculation citée plus haut ne s’amplifie davantage. Le recours au financement non conventionnel, comme prévu dans le Plan d’action du gouvernement, permettra aux pays de faire face à cette conjoncture délicate marquée par la baisse de la finance publique provoquée par la chute des prix du pétrole.

Ce mode de financement n’aura pas d’impact négatif sur le pouvoir d’achat des Algériens, avait déjà indiqué le Premier ministre, lors son intervention à l’APN. Le recours au financement non conventionnel constitue, selon le Premier ministre, le modèle le mieux adapté «devant permettre à l’Algérie d’éviter une crise financière accablante».

«Le temps prouvera si le gouvernement avait eu raison d’adopter cette mesure», a-t-il également ajouté, rassurant. Il a aussi justifié ce mode de financement par «les créances que l’État doit régler», à l’instar de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) qui a prêté une somme estimée à 500 milliards de dinars à la Caisse nationale des retraites (CNR). Il a aussi précisé que le gouvernement se dirigera, d’année en année, et jusqu’en 2022, vers la réduction de la valeur de ce financement par la Banque centrale, pour assurer la gestion et réaliser l’équilibre budgétaire. Face aux députés, M. Ouyahia s’est également montré rassurant quant à d’éventuels risques pouvant émaner de l’impression des billets de banque, ce qui induirait une inflation de la masse monétaire.

«Il s’agit d’une affaire de gestion économique pour une période de cinq ans maximum qui dépend de données purement économiques, loin des calculs politiciens», a-t-il explicité.

D’autre part, rappelons que les objectifs du Plan d’action du gouvernement portent, entre autres, sur la consolidation de la paix et de la stabilité, la promotion des acquis sociaux, la relance économique, ainsi l’affirmation de l’État de droit. «L’Algérie poursuivra son développement économique et social, sous la conduite judicieuse du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika», avait assuré le Premier ministre, lors dans son intervention, jeudi dernier à l’APN. Le Plan d’action du gouvernement a été plébiscité à l’APN, rappelle-t-on, par 341 députés, contre 64 voix et 13 abstentions.

Karim Aoudia