Dernier tronçon de l’Autoroute Est-Ouest : Les travaux relancés avant fin 2017

« En dépit des difficultés financières que traverse le pays, le chef de l’Etat a instruit le ministre des Travaux publics de relancer les travaux destinés à achever le dernier tronçon de l’autoroute Est-Ouest devant relier l’Algérie à la Tunisie », telle est l’annonce faite, hier, par le ministre des Transports et des Travaux publics.

M. Abdelghani Zaâlane qui était l’invité de la chaîne une de la Radio algérienne dans l’émission « Daif el sabah » (invité de la matinée), a fait savoir qu’il se déplacera prochainement a la wilaya d’El Tarf pour procéder au lancement officiel des travaux. A ce propos, le ministre a indiqué que son département compte lancer ce chantier de 84 km, avant la fin de l’année en cours. « Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a pris les mesures nécessaires ces dernières 48 heures, et un budget spécial a été alloué au projet. Aussi, au niveau du ministère, on a procédé à l’élaboration d’un nouveau cahier des charges », a-t-il indiqué.

M. Zaâlane a ajouté, dans ce sens, qu’un avis d’appel d’offres sera prochainement lancé. « L’entreprise, qui présentera la meilleure offre en termes de coût et de délais, sera naturellement retenue », a-t-il précisé, rappelant par la même occasion la résiliation définitive du contrat de réalisation avec l’entreprise japonaise Cojaal.

Dans ce contexte, le ministre a souligné l’inscription des projets des secteurs des transports et des travaux publics au titre de la vision stratégique du Président de la République, les considérant comme un moteur de développement et de croissance économique et un moyen d’amélioration du cadre de vie des citoyens.

Concernant le péage, le premier responsable du secteur a affirmé que celui-ci ne sera effectif qu’après la mise en exploitation totale de l’autoroute, affirmant que cela ne se limite pas à la réalisation de l’autoroute proprement dite, mais il concerne aussi tous les équipements nécessaires à sa gestion, à sa surveillance et à son entretien, pour préserver les biens publics et offrir une prestation de qualité aux citoyens.

Dans cette optique, il y a lieu de rappeler que le programme d’équipement de l’autoroute Est- Ouest prévoit la réalisation de 48 gares de péage sur échangeurs, 7 gares de péage en pleine voie, 22 centres d’entretien et d’exploitation, 67 aires de repos, 43 aires de service et 1.412 postes d’appel d’urgence. Il est également doté de 154 stations de recueil de données de trafic, 1.289 caméras de surveillance et 63 stations météo. Ces projets nécessitent la réalisation de 1.252 km de fibre optique.



Nouvelle aérogare internationale d’Alger : un taux d’avancement de 75%



Outre l’autoroute Est-Ouest, plusieurs projets structurants s’étendant sur plus de 1.200 km d’autoroutes sont en cours de réalisation dans le secteur des travaux publics. Ils ont un « impact majeur sur le développement économique et régional », a affirmé le ministre des Transports et des Travaux publics. Evoquant le port d’El Hamdania, il a fait savoir qu’il sera destiné au transport de marchandises après son raccordement au réseau ferroviaire et aux autoroutes l’habilitant ainsi aux échanges commerciaux avec le continent.

Estimée à 3,3 milliards de dollars, cette infrastructure portuaire sera financée dans le cadre d’un crédit chinois à long terme. Le futur port d’El Hamdania sera réalisé dans un délai de sept ans, mais sera progressivement mis en service dans quatre ans. A cet effet, il disposera de 23 quais d’une capacité de traitement de 6,5 millions de conteneurs et de 25,7 millions de tonnes/an de marchandises. Interrogé sur le chantier de l’aérogare d’Alger, le ministre a indiqué que le taux d’avancement des travaux a atteint les 75%, assurant que cette infrastructure sera réceptionnée en septembre 2018.

«La nouvelle aérogare internationale d’Alger sera réceptionnée dans les délais impartis, à savoir fin 2018. La future infrastructure aura une capacité de 10 millions de passagers par an et sera conforme aux standards internationaux», a-t-il déclaré, affirmant que cette infrastructure va devenir un hub régional et continental de transit de voyageurs et un trait d’union entre l’Afrique, l’Europe, l’Amérique et d’autres destinations. «La nouvelle aérogare d’Alger qu’on veut un hub aérien sera dotée de toutes les infrastructures d’accompagnement, en catering, en fret et en hébergement, lui permettant d’être conforme aux standards internationaux», a-t-il signalé, rappelant que celui-ci sera connecté à d’autres modes de transport, à savoir le métro, la voie ferrée qui seront, eux, réceptionnés en 2020.

Abordant le développement du rail en Algérie, M. Zaâlane a fait savoir que la Société nationale des transports ferroviaires avait contracté un crédit de 58 milliards de dinars pour l’acquisition de nouvelles rames. « Le linéaire en voies ferrées disponible qui était de 1.800 km, a atteint un niveau de 4.000 km après l’achèvement de certains projets, en attendant la suite », a-t-il affirmé.

Sarah A. Benali Cherif