Sétif : Rester constamment à l’écoute du citoyen

Avec une population qui atteint aujourd’hui plus de 300.000 habitants répartis sur le centre et les quelques agglomérations secondaires qu’elle compte, la commune de Sétif, qui diqpose d’un budget bien fourni, est certainement l’une des plus importantes du pays, tant et si bien que sa gestion a, depuis plusieurs années déjà, appelé à une organisation sectorielle à même de permettre l’écoute du citoyen, et partant, tenter de répondre à des préoccupations qui sont, pour les uns, restées vaines et pour d’autres ont été prises en charge mais… Le président d’APC, Abdenacer Ouahrani, auquel nous avons posé la question de savoir si son assemblée avait honoré son mandat dans les conditions qui se doivent, dira : « Oui, je pense que notre assemblée a fait du mieux qu’elle pouvait, en dépit des aléas et des lourdeurs des procédures et des besoins croissants de la population. Il ne faut pas oublier que Sétif est une ville qui s’agrandit de jour en jour, mieux, une grande ville en chantier et où les besoins du citoyen sont sans cesse croissants.» Et à la question de savoir comment pourrions-nous aboutir à mieux, il dira : « Je pense sincèrement que pour avoir une bonne prestation en matière de service public, une commune ne devrait pas dépasser les 100.000 habitants. Dans ce contexte, Sétif est une commune pilote au titre du projet qui est mené par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales relatif aux délégations communales. Dans ce contexte, l’espace doit être bien déterminé, maîtrisable et être aussi un espace de décision avec, aujourd’hui plus que jamais, des cadres et des compétences qui peuvent subvenir aux attentes du citoyen.» Dans les rues de la ville, c’est un autre son de cloche qui prévaut et anime bien des citoyens qui estiment que beaucoup de choses auraient pu être réalisées par l’APC, à travers des actions simples mais qui constituent les prérogatives essentielles de la commune. Dans ce contexte, Raouf revient d’emblée sur les questions inhérentes à « la propreté, la voirie et l’éclairage public, l’enlèvement des ordures qui relèvent des missions premières de la commune. Alors, sortez dans les rues et constatez de vous-même !» Lorsque nous rappelons à ce citoyen et à d’autres que Sétif est tout de même un grand chantier actuellement, ce dernier ne trouve visiblement pas de difficultés à revenir à la charge : « Si vous faites allusion à ça, la ville de Sétif, c’est beaucoup plus vaste que l’itinéraire du tramway et du volet aménagement urbain qui bat d’ailleurs son plein à ce niveau. Allez donc à la découverte d’autres quartiers non moins importants et vous constaterez l’état de certaines routes, des trottoirs ou alors la manière dont sont traitées les ordures, jetées à même la rue avant que les éboueurs et les camions n’arrivent pour tout ramasser, alors pourquoi pas et partout par exemple le système de bacs enterrés?» Pour ceux qui sont appelés à prendre les destinées des communes après les élections du 23 novembre, ce dernier ajoute : « L’élu doit rester constamment à l’écoute du citoyen, et surtout pas une écoute conjoncturelle, il faut trouver les mécanismes qui conviennent dans la mise en œuvre du processus de démocratie participative, ouvrir le débat avec le citoyen sur les grandes préoccupations de la commune jusque même dans les quartiers! La gouvernance implique l’injection de compétences dans nos assemblées qui sont aussi appelées à créer la richesse et développer l’initiative. Une proximité qui devrait aussi ouvrir la voie aux réseaux sociaux. Il ne faut plus par ailleurs que nous votions pour des programmes qui ne le soient plus après…

F. Zoghbi