Parrainage des listes : une grande contrainte pour les partis politiques

C’était donc dans la nuit d’hier, à minuit plus précisément, que les délais du dépôt des dossiers de candidatures pour les élections locales du 23 novembre ont expiré. Du coup, et conformément à la loi organique N°16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral, aucune liste ne sera acceptée au-delà de cette échéance, soit 60 jours francs avant la date du scrutin. Excepté les deux «cadors» de la scène politique, en l’occurrence le FLN et le RND, les autres formations politiques étaient contraintes de recourir à la très difficile «gymnastique» du parrainage des listes, comme l’exige la même loi électorale, qui précise dans son article 73 que la liste pour les élections locales doit être expressément parrainée par un ou plusieurs partis politiques ou être une liste indépendante. Pour les partis politiques, ils doivent avoir obtenu 4 % des suffrages exprimés lors des élections locales précédentes dans la circonscription électorale dans laquelle la candidature est présentée, ou d'avoir, au moins, dix élus au niveau des assemblées populaires locales de la wilaya concernée. A défaut, ou si un parti participe pour la 1ère fois aux élections, ou lorsqu'une liste est présentée au titre de liste indépendante, cette liste doit être appuyée par au moins cinquante signatures d'électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir. Ce qui n’est pas rien si on compte le nombre des sièges en jeu dans ce scrutin. Néanmoins, ceci reste moins contraignant comparativement aux élections législatives dont la loi exige 250 signatures pour chaque siège de député. Aussi, aucun électeur n'est autorisé à signer pour plus d'une liste. Dans le cas contraire, la signature est considérée comme nulle et expose son auteur aux sanctions prévues dans la loi organique. A cet effet, les magistrats chargés de valider les dossiers des candidatures ont accès à un fichier informatique dans lequel ils peuvent vérifier toutes les données inhérentes à cette mission. Dans l'article 76, il est stipulé que « nul ne peut faire acte de candidature sur plus d'une liste ou dans plus d'une circonscription électorale», tandis que l'article 77 évoque l’impossibilité à plus de deux membres d'une même famille, parents ou alliés au deuxième degré, de pouvoir être inscrits sur une même liste de candidats. L'article 78 prévoit que tout rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats par le wali doit être dûment et explicitement motivé par décision. La décision de rejet peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de trois jours francs, à compter de la date de notification de la décision. Cette juridiction statue dans un délai de cinq jours francs, à compter de la date d'introduction du recours. Le jugement du tribunal administratif n'est susceptible d'aucune voie de recours et il est notifié d'office et immédiatement aux parties intéressées et au wali pour exécution. A noter qu’après l’expiration des délais du dépôt des listes de candidatures, l'article 75 prévoit qu'aucun ajout, ni suppression, ni modification de l'ordre de classement ne peut se faire, sauf en cas de décès ou d'empêchement légal. Dans l'un de ces cas, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d'une nouvelle candidature, explique la loi organique portant régime électoral. Celui-ci ne peut excéder les quarante jours précédant la date du scrutin, soit avant le 14 octobre.

S. A. M.