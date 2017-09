Le FLN compte participer dans les 67 APC de Tizi Ouzou : Carton plein ?

24 heures avant le délai fixé pour le dépôt des listes de candidature pour les élections locales du 23 novembre prochain, le Front de libération nationale (FLN) a finalisé la confection de 64 listes de candidature pour les Assemblées populaires communales (APC) et la liste de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), apprend-on d’une source proche de la Mouhafada de Tizi-Ouzou. Trois autres listes de candidatures aux APC d’Ain El Hammam, Akbil et Souamaa étaient hier en phase de finalisation, a indiqué notre source, en précisant qu’avec la finalisation de ces trois listes, le FLN sera en principe en lice à travers les 67 communes de la wilaya. La liste de candidatures du FLN à l’élection de l’Assemblée populaire de wilaya, qui est fin prête, devrait être pilotée par un des trois membres de l’actuelle APW, à savoir Said Farci, président de la commission de l’urbanisme, Kamel Ougmat, vice-président, ou Hamid Malki, président de la commission éducation de la même assemblée. La commission électorale du parti à Tizi-Ouzou devait trancher dans la soirée d’hier lequel de ces trois militants conduira cette liste de candidatures, a également fait savoir notre source. S’agissant de la liste de candidatures à la commune du chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, celle-ci sera conduite, selon toujours notre source, par Hassane Hammoutene, membre du bureau exécutif de la Fédération nationale des travailleurs de l’éducation (FNTE). Par ailleurs, le FLN de Tizi-Ouzou procédera dès la matinée d’aujourd’hui au dépôt de toutes ses listes de candidatures aux élections locale du 23 novembre prochain, a indiqué notre source.

Bel. Adrar