Elections locales 2017 : garantir le succès du prochain rendez-vous

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a appelé à garantir le succès des prochaines élections locales du 23 novembre prochain, en tant que «véritable jalon qui vient renforcer le socle démocratique, à la lumière de la nouvelle Constitution», a indiqué samedi un communiqué du ministère.

Dans le cadre des rencontres périodiques organisées depuis la rentrée sociale, pour s'enquérir de la mise en œuvre de la feuille de route du ministère pour l'année 2017 et pour le suivi des commissions installées depuis le début de l'année en cours, le ministre a tenu la semaine dernière trois réunions consécutives avec les différentes commissions (Elections locales, Fiscalité locale, Saison estivale, Hygiène et Environnement, Démocratie participative, Transport et cantine scolaires, Modernisation et facilitation des prestations).

Concernant les élections locales, la commission concernée a présenté un «exposé exhaustif» sur les préparatifs en cours, les chiffres sur la révision exceptionnelle des listes électorales, les listes de candidatures et les mesures prises aux niveaux central et local. Le ministre a appelé à ce propos à «simplifier davantage les procédures, à impliquer les cadres et les responsables au niveau local en vue de réaliser les objectifs escomptés, à consacrer les véritables fondements de la démocratie, car il s'agit des premières élections locales et d'un nouveau jalon dans l'édification du socle démocratique du pays, dans le cadre de la nouvelle constitution».

Bedoui a donné «des instructions pour veiller à l'application de la loi et garantir les moyens matériels et humains nécessaires, la neutralité et la proximité entre l'administration et le citoyen». (APS)