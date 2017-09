Bachir Derraïs, réalisateur du biopic sur Larbi Ben M’hidi : « C’est un film sur la guerre »

Pour la reprise du Forum de Constantine, l’association Numidi-Arts et les Éditions du Champ libre, réunis sous l’enseigne Houna Qassantina, ont fait appel au cinéaste Bachir Derraïs, dont le film biographique sur Larbi Ben M’hidi devrait sortir dans les prochains mois. Initialement prévue au niveau de la maison de la culture Mohamed Laïd Al Khalifa, cette rencontre a été délocalisée au Café Riche après le revirement du directeur de la Culture, Aribi Zitouni, qui avait pourtant donné son accord pour que la structure qu’il chapeaute accueille l’hôte de la ville. Cela dit, ce que la rencontre a perdu en solennité, elle l’a gagné en proximité et en chaleur humaine, et ce faux pas « officiel » a finalement été un mal pour un bien. Pour en revenir à l’invité, celui-ci a préféré mettre l’accent sur le personnage principal de son film (pour lequel il n’a pas encore choisi de titre) plutôt que sur les aspects liés au tournage : « En termes de cinéma, il y a eu une forte production de films sur le thème de la Révolution, mais il était plus question dans les films passés de faits d’armes, et ce au détriment de la dimension politique du la Guerre d’Algérie, laquelle a été occultée même dans un chef-d’œuvre comme “La Bataille d’Alger’’», a asséné le réalisateur de 48 ans, et d’ajouter : « Il y a eu des films de guerre, mais jamais de films sur la guerre ! Jusqu’ici, on n’a fait, de manière générale, que présenter les chefs historiques de la Révolution. Moi, ce qui m’intéresse, c’est leurs motivations profondes, leur parcours, pourquoi et comment en sont-ils arrivés là ? Si vous prenez l’exemple de Ben M’hidi, il aurait pu être médecin ou ingénieur, mais il a abandonné ses études pour la cause nationale. Ce qui m’a marqué, c’est son éveil précoce. Il avait un temps d’avance sur les autres ». Revenant sur l’écriture du scénario, basé sur un texte de Mourad Bourboune, Bachir Derraïs a affirmé que par souci de justesse « historique », il a consacré énormément de temps à consulter les archives, et à collecter des éléments biographiques auprès de la famille de Ben M’hidi, de proches, à l’image de son mentor Mohamed Assami et de son compagnon de lutte Hachemi Troudi, ainsi que d’historiens tels que Abdelmadjid Merdaci et Mohamed Harbi, le tout pour aboutir à un scénario « centré sur l’homme dans la Révolution ». Le réalisateur, également producteur du biopic, n’a pas manqué de préciser que celui-ci n’était pas un film de commande, rappelant qu’il avait travaillé dessus 5 ans avant de solliciter l’aide de l’État : « C’est un film que nous avons conçu de manière complètement indépendante », a-t-il attesté, avant d’aborder le choix de Khaled Benaïssa pour interpréter le rôle principal, au sujet duquel il dira : « Pour moi, cet acteur incarne, on ne peut mieux, le caractère de Larbi Ben M’hidi. Le casting a concerné globalement 5.000 personnes, et il était question de choisir les candidats les plus convaincants. À la veille du tournage, il y avait encore cinq concurrents, mais nous avons dû trancher et prendre celui qui, à nos yeux, était le plus crédible ». Concernant l’option de tourner essentiellement en Tunisie, elle a été motivée, selon lui, par le fait qu’« il ne subsiste aujourd’hui pratiquement plus rien du Biskra des années 30 », de même que la figuration étrangère est quasi inexistante en Algérie : « À cette époque, les deux tiers des habitants de la ville étaient européens, et il était impossible d’avoir le nombre de figurants nécessaire pour le rendre à l’écran, le recours à des nationaux étant d’emblée écarté, car cette manière de faire décrédibilise l’ensemble du film », a expliqué Derraïs. Pour rappel, le premier tour de manivelle du film biographique sur Larbi Ben M’hidi a été donné en mars 2015, symboliquement à la Villa Susini, ancien centre de torture de l’armée coloniale situé sur les hauteurs d’Alger. Hormis la Tunisie, les scènes ont été tournées dans 9 wilayas du pays, ainsi qu’au Maroc et en Égypte. Le financement du projet, dont le budget global avoisine les 100 milliards de centimes, a été assuré par les ministères de la Culture et des Moudjahidine, ainsi que cinq partenaires algériens publics et privés.

Issam Boulksibat