Générale de la pièce Omerta au TNA : Longuement applaudie

Dernière production du théâtre national algérien, la générale de la pièce Omerta, du metteur en scène Brahim Chergui, a eu lieu, samedi soir à la salle Mustapha-Kateb, au Théâtre Mahieddine-Bachtarzi, en présence d’un nombreux public.

Cette comédie dramatique dénonce le pouvoir absolu et les effets du despotisme et des caprices de l’oligarchie sur les peuples opprimés. Sept comédiens, dont de nouveaux talents qui émergent et de chevronnés ayant des dizaines d’années d’expérience sur les planches se sont donnés la rime dans un arabe dialectal qui a captivé l’attention du nombreux public du TNA.

Le roi dictateur (incarné par Fouad Zahed) est follement amoureux de l’éléphante «El fila» (interprétée par Faiza Amel) qui fait régner son despotisme à l’égard du laxisme, l’inertie et l’impuissance des citoyens portant un silence complice, imposé par des pratiques extrêmes du pouvoir en place.

L’injustice se multiplie sans la moindre pitié envers une population sans défense, jusqu'au jour où l’éléphante élimine le mari et le bébé d'une femme rebelle, brillamment interprétée par Nabila Ibrahim. Les citoyens se mobilisent et leur voix monte au créneau, ils décident d’aller se plaindre au palais royal avec notamment le dévouement d’El wafi, humble et courageux citoyen (interprété par Yacine Zaïdi). Dans une interprétation comique bien menée, Brahim Chergui, auto distribué dans le rôle du «peureux», opposant au projet d'insurrection, va d'abord tout faire pour empêcher la révolte avant de basculer dans la trahison et se soumettre, bâton à la main «en référence au grand Rouiched dans «L'Opium et le bâton», à El Fila et au roi.

Ayant occupé tout l’espace scénique dans un jeu dynamique et rythmé, les comédiens ont bien apporté la densité du texte écrit par Missoum Medjahri, plein de rebondissements et de moments forts, de situations métaphoriques, avec des dialogues ascendants et directs. Agrémentés par moments, par des expressions anthologiques renvoyant aux grandes œuvres du théâtre et du cinéma algériens, à l'instar de «Ya Khadra», de «Aâfrit ou Haffouh», «Yaw âalikoum leblindi», de «Patrouille à l'Est» ou encore «Ya bni laâziz ya bni», de «L'Opium et le bâton».

Un extrait de la complainte «Thametuth b'umjahed» (la femme du moudjahid), un autre «clin d'œil» à la poésie du terroir kabyle, a été déclamé avec une voix chaude et étoffée par Tahar Lani, au milieu d'une scénographie, signée Brahim Chergui, faite d'un décor à plusieurs sémantiques, allant du jeu de petites chaises suspendues symbolisant le «destin compromis des petits peuples», au rideaux transparents dressés de haut en bas et de part et d'autre de la scène.

L’omerta fut rampée, le peuple dénonce l’injustice et crie à la loyauté et au droit de respirer un air de liberté, la pièce prend fin par un poème envoutant.

Dédiée à la mémoire de Hamid Remmas, homme de théâtre algérien décédé en 2016, « Omerta » a fait sensation à la fin de la présentation face à un public connaisseur qui a longuement applaudi les comédiens, faisant ainsi part de son adhésion au sujet traité. Rencontré à l’issue du spectacle qui a duré 60 minutes, le metteur en scène Brahim Chergui a précisé que «Omerta» «renseigne sur un stratagème de longue date engendrant les injustices du monde d'aujourd'hui».

Scénariste, comédien et metteur en scène, Brahim Chergui œuvre dans le théâtre depuis une trentaine d'années. Jouissant d'un parcours jalonné de succès, il compte à son actif plusieurs pièces dont «Dar El Fordja» (2013), «Rana Djinek» (2014) et «Safia» (2015).

Kader Bentounès