Regard : Peine des uns indifférence des autres

Folie, démence, errance mentale, les synonymes ne manquent certainement pas pour qualifier ce passage brusque de la lucidité au délire carrément, ou tout simplement ces personnes qui ont perdu la raison et se retrouvent, du coup, en marge de la société. Etre fou, ce n’est pas seulement un problème de santé, un drame social ou une «identité » qu’on accorde, sans avoir froid aux yeux, à cette population qui souffre doublement ; de la perte de leurs facultés mentales, d’une part, et la stigmatisation, de l’autre. C’est dur de se réveiller un beau jour avec l’horrible sensation d’avoir basculé vers un monde flou, fait d’incertitude et de peur de tout, y compris de ceux qui ont jusque-là été une planche de salut et procuraient même que du bonheur. On dit qu’entre la folie et la raison, il n’y a qu’un cheveu. L’évolution de cette maladie, chez nous, est inquiétante. Et ceci se voit tous les jours, dans nos rues, transformées en refuges pour ces délaissés de la société. Aujourd’hui, croiser ces personnes avec leur allure terrifiante, des cheveux ébouriffés, des vêtements sales et en piteux état est de plus en plus banalisé. On continue notre chemin comme si de rien n’était. Pourtant, leurs visages affichent détresse et douleur incommensurables. Même l’agressivité de ces personnes fragilisées par la maladie est entrée dans l’ordre des choses, à condition bien entendu de ne pas faire partie du lot de leurs victimes. Détourner la tête ou, dans le meilleur des cas, changer de trottoir s’érige, de nos jours, en système «D », à l’heure du déficit en lits psychiatriques pour éviter une gifle ou encore être traîné par les cheveux quand on est femme. C’est clair, la démission des parents ne fait qu’augmenter le supplice de cette catégorie livrée à elle-même, malheureusement, au moment où elle a le plus besoin de soutien, pas seulement d’assistance et de soutien médical, mais aussi psychologique.

Samia D.