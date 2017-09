Sétif : 125 motos mises en fourrière

Pas moins de 125 motos ont été mises en fourrière en l’espace de deux mois pour diverses infractions à la réglementation régissant la conduite de ces « engins » : c’est ce qu’annonce un communiqué qui a été rendu public par les services du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Sétif.

Cette réalisation, qui est a mettre à l’actif des éléments de l’unité de sécurité routière à l’issue d’une vaste campagne livrée à cette frange de conducteurs, n’a pas été sans se traduire par un profond sentiment de satisfaction de la population d’une manière générale et des nombreux conducteurs de voitures, notamment, qui ont emprunté avec leurs familles durant cette dernière saison estivale la RN9 reliant Sétif à Bejaia.

Dans ce contexte, les éléments de la gendarmerie nationale, constamment présents sur les routes et avec plus d’intensité sur les axes classés comme étant des points noirs et ceux menant vers la mer, tels que celui de la RN 9, n’ont donc pas lésiné sur les moyens pour contenir ce phénomène de motocyclistes adoptant des comportements d’ailleurs durant leur déplacement en groupe et n’ont pas été souvent sans déconcentrer de paisibles familles à bord de leurs véhicules, pour ne pas dire les soumettre à des moments de panique à les voir surgir ensemble de tous les côtés, échappements libres.

Pire ! le communiqué qui vient d’être rendu public par les services du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Sétif indique par ailleurs que cette action se veut être le juste prolongement de statistiques d’accidents de la route mortels réenregistrés les week-ends sur la RN 9 reliant la wilaya de Sétif à celle de Bejaia durant le mois de juin 2017 et dans lesquels étaient souvent impliqués des conducteurs de motos suite aux infractions de la conduite et leurs manœuvres dangereuses.

Aussi et suite à des actions qui ont été menées intensément sur le terrain, les éléments de l’unité de sécurité routière relevant du groupement territorial de Sétif ont procédé à la mise en fourière de 97 motos durant le mois de juillet et 28 autres durant le mois d’août, soit 125 motos en 2 mois dont les conducteurs ont commis différentes infractions portant sur les défauts de présentation de documents de la moto, de port de l’habit de sécurité, défaut de présentation de l’attestation d’assurance ou sa non-validité, absence de feux d’éclairage à l’avant et à l’arrière, manœuvres dangereuses.

Une période à l’issue de laquelle la priorité a été donnée aux aspects liés à la sensibilisation et à la prévention qui ont été les points forts de la campagne déployée par le commandement du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Sétif sur tous les axes routiers afin de juguler ce phénomène des accidents de la route, en collaboration avec toutes les associations œuvrant dans ce domaine. Cette imposante campagne a été marquée par la couverture de tous les axes routiers relevant de la compétence territoriale de la gendarmerie nationale avec l’animation de plusieurs conférences et une moyenne d’une quinzaine à une vingtaine d’assistance quotidienne à des conducteurs ainsi que la distribution de pas moins de 11.500 dépliants et la contribution à 46 émissions radiophoniques.

F. Zoghbi