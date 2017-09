1er congrès national sur l’ergothérapie à Tizi Ouzou : Au service de l’autonomie

Des médecins spécialistes, qui ont participé samedi dernier à Tizi-Ouzou au premier congrès national sur l’ergothérapie, ont souligné le rôle important de cette activité dans le traitement des maladies mentales. Le Pr Abdelkrim Messaoudi, psychiatre au centre hospitalo-universitaire Nédir-Mohamed de Tizi-Ouzou, qui a présidé la première séance de cette rencontre organisée et abritée par l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) en psychiatrie Fernane-Hanafi de Oued Aïssi, a indiqué que l’ergothérapie permet au malade de participer à une activité sociale, ce qui facilitera sa réinsertion après sa guérison. Il a observé que l’ergothérapie, qui occupe une place très importante dans le traitement des maladies mentales, doit être généralisée dans les structures de santé afin de compléter la prise en charge médicale et psychothérapeutique des patients, en offrant une occupation à ces derniers qui permettrait leur réadaptation. Le professeur a insisté toutefois sur la nécessité d’organiser cette activité à travers une collaboration entre les différents intervenants dans la santé mentale, organisation qui leur permettra d’avoir une meilleure visibilité et une méthodologie de travail commune. A ce propos, il a rappelé qu’un Comité scientifique national travaille pour la mise en place de l’ergothérapie dans les différents hôpitaux. Le Directeur de l’EHS de Oued Aïssi, Bounous Lounes, a souligné, de son côté, que cet établissement assure, depuis deux ans, et sur inscription du médecin traitant, des activités ergothérapeutiques aux malades, car cette activité thérapeutique fait partie intégrante des soins psychiatriques, et qui complète les autres thérapies et aide énormément le patient pour s’intégrer dans la société après sa guérison. Il a ajouté que de "bons résultats" ont été enregistrés chez les malades ayant suivi des activités ergothérapeutiques au sein de l’établissement Fernane-Hanafi, un hôpital à vocation régionale qui couvre les wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira, Boumerdès et Bejaia, mais qui reçoit aussi des malades d’autres wilayas telles que Batna et Oran, a-t-il relevé. Mme Iratni Yasmine, ergothérapeute de l’EHS de Oued Aïssi, a présenté, lors de ce congrès, le cas d’un malade âgé de 25 ans diplômé de l’école des beaux arts d’Azazga, pris en charge au sein de cet établissement pour une dépression suite à un refus de sa demande pour une exposition de ses œuvres. L’ergothérapie a permis à ce patient de retrouver l’estime de soi, la confiance en lui-même, de sortir de son isolement pour travailler en groupe et se remettre au dessin qu’il avait abandonné à cause de sa dépression, a expliqué cette même praticienne. Le président de l’Association nationale algérienne des ergothérapeutes, praticien à l’hôpital de Ras El Ma de Sétif, a déploré, pour sa part, le manque sur le marché national de matériel destiné à l’activité ergo- thérapeutique. Il a annoncé qu’il a déposé un dossier pour la réalisation, dans cette même wilaya, d’une unité de production d’articles utilisés en ergothérapie. (APS)