Prise en charge de la Santé mentale : insuffisante !

Près de 300.000 malades mentaux errent dans les rues et artères de la capitale, dont un tiers, soit 100.000 cas, est constitué de personnes âgées entre 60 et 90 ans, dans un pays où les capacités d’accueil en la matière sont limitées et les infrastructures spécialisées encore insuffisantes.

Et contrairement à d’autres spécialités, le privé n’est pas prêt à s’aventurer dans le domaine de la psychiatrie où les soins fournis sont de longue durée.

Selon les spécialistes de la question, la dépression est l’une des pathologies mentales dont la prévalence est en augmentation dans la société. Elle est l’une des atteintes mentales les plus fréquentes, avec les troubles de l’humeur et la schizophrénie.

Les différents troubles mentaux, notamment la dépression, font l’objet d’un sous-diagnostic ou d’un diagnostic tardif qui est à l’origine de retard dans la prise en charge, et par conséquent de l’apparition des complications chez les patients.

Une fois à un stade avancé de la maladie, les personnes atteintes, et en dépit de l’administration des traitements, sont de plus en plus nombreuses à adopter des conduites suicidaires, dont la prévalence est de 15 cas pour 100.000 habitants, d’où la nécessité de renforcer les moyens de dépistage précoce des maladies mentales, qui constitue l’un des moyens de lutte contre les suicides dans la société.

Les spécialistes de la question sont unanimes, la situation est alarmante et l’adoption d’un plan national de prise en charge des malades atteints de troubles mentaux est une urgence. Le nombre de malades ne cesse d’augmenter et les chiffres sont effarants.

Ce plan national de santé mentale a été pourtant élaboré depuis deux années par un comité scientifique pluridisciplinaire, afin qu’il soit appliqué pour la période 2015-2020 ! Un projet qui ambitionne de réduire l'impact des indicateurs et les facteurs de risque des maladies mentales, notamment les effets de certains phénomènes sociaux à l'origine des pathologies psychiatriques et un meilleur suivi des patients. Ce plan national des pathologies psychiatriques est issu des recommandations adoptées lors de la célébration de la journée mondiale de la Santé mentale en 2014.

Il vise la modernisation des soins de proximité afin de limiter l'internement des malades, vu que les longs séjours en soins psychiatriques n'améliorent pas l'état de santé des malades. Dans ce sens, le professeur Tedjiza, chef du service psychiatrie à l'hôpital Drid-Hocine insiste sur la nécessité de renforcer la sensibilisation de l'opinion sur les pathologies mentales, afin de garantir une prise en charge efficiente : «La société civile devrait multiplier les efforts pour apporter de l'aide aux personnes atteintes de ces traumatismes et de pouvoir suivre une thérapie chez des spécialistes.» Il affirme que «la sensibilisation et la prise en charge précoce permettent de soulager les personnes atteintes de ces maladies et surtout d'éviter la complication de leur situation». Beaucoup de malades chroniques encombrent les structures hospitalières parce que les familles ne peuvent pas les prendre en charge tant que le sujet constitue une charge matérielle mais également émotionnelle. Sorti de l’hôpital, la famille ne pouvant pas l’assumer, ce malade abandonne son traitement, rechute et se retrouve sur la voie publique, parfois loin de son domicile, de sa famille, avec le statut de vagabond, de SDF... Plus personne ne se préoccupe de lui.

