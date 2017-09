Dans la lucarne : Mbolhi et le capitanat

En football, le comportement qu’il faudra toujours adopter avant tout, c’est la patience. Il ne faut jamais se précipiter et penser que si l’on change un élément, aussi important soit-il, tout roulera alors comme sur des « roulettes ». Il arrive des fois que cela ne marche pas et que la « machine s’enrouille » malgré la bonne volonté des uns et des autres. Dans notre Championnat national d’élite, on constate que certaines équipes ne connaissent pas réellement le niveau exact de leur équipe fétiche. Il suffit qu’elle parvienne parfois d’une façon presque miraculeuse, à réaliser un résultat probant, pour qu’on se dise dit tout de suite que c’est la bonne saison. C’est bon, on est sur la bonne voie et cette saison est vraiment la bonne et on va tout « casser » sur notre passage. Ensuite, on se rend compte, dès le premier « couac », que la réalité du terrain est encore plus dure, et des doutes sur le niveau de l’équipe font surface. Pour espérer jouer les premiers rôles, il faudra attendre encore au moins la fin de la phase aller pour commencer à établir un pré-bilan sur son « team » et estimer qu’il est apte à se frayer une chemin parmi les prétendants au sacre final. Souvent, même après la fin des 15 premiers matches d’un championnat, vous ne pouvez être dithyrambiques et se dire que le titre est dans la « poche ». Eh bien, ce n’est pas toujours vrai. Des aléas qui échappent à la volonté des uns et des autres ont fait, à titre d’exemple, que le MCA, champion d’hiver avec 30 pts, la saison passée, n’a pas remporté le championnat d’Algérie à cause des reports de matches auxquels sont venus s’ajouter les matches de la coupe de la CAF. Finalement, le MCA s’est contenté de la deuxième place laissant ainsi, contre toute attente, le titre aux Sétifiens qui étaient jusque-là, très loin derrière eux.

Un autre cas aussi quand certains veulent se « liguer » contre vous en jouant tous leurs matches comme s’il s’agissait de matches de Coupe. Ce qui est différent. C’est à dire vous n’aurez pas un parcours parsemé de roses. Bien au contraire, ce serait une traversée analogue à celle des « 12 travaux d’hercule ». C’est pour cette raison qu’il ne faut pas claironner sur tous les toits que dès le prochain match, on va se reprendre et renouer avec la gagne et surtout récupérer les deux points perdus at home. Le football, ce n’est pas « la roulette russe » où il suffit de tenter sa chance pour automatiquement gagner le « gros lot ». C’est une illusion qui risque de se transformer rapidement en désillusion. Une plus grande déception encore du fait que personne ne s’y attend. On avait, comme l’on dit, tablé sur une force virtuelle d’un groupe qui était, à vrai dire, loin du compte. C’est ce qui fait dire à certains que la vertu pour avancer, c’est d’appliquer ce fameux adage qui dit : « rien ne sert de courir, il faut partir à point». Il ne suffit pas de dire qu’on possède une très bonne équipe pour que tout aille comme souhaité sur le terrain . Les paroles ne vont pas permettre ni de gagner, ni d’impressionner vos adversaires. C’est un leurre qu’il faudra extirper des «tréfonds» de sa personne. Ce qui, peut-être, vous permettra de renouer avec la gagne, qui ne cohabite ni avec l’illusion ni avec la fausse modestie. Il faut trimer et rester humble. À mémoriser en réfléchissant pour éviter d’autres « chutes » encore plus douloureuses du fait qu’on ne peut juger concrètement de son propre niveau que sur terrain !

Hamid Gharbi