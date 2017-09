Ligue 1 (4e journée) : L’ESS nouveau co-leader

L'ES Sétif a rejoint le CR Belouizdad en tête du classement de la Ligue 1-Mobilis de football, en battant la JS Saoura par deux buts à zéro, samedi pour le compte de la 4e journée, alors que l'USM El-Harrach a récolté son premier point de la saison, après son nul à domicile contre le CS Constantine (1-1).

Djabou et Amokrane ont marqué pour l'Aigle Noir, respectivement aux 27’ et 43’, alors que la JSS a raté deux penalties de Bourdim (41') et Yahia-Chérif (60'), ce qui aurait donné une toute autre issue à cette rencontre. Ayant finalement réussi à l'emporter (2-0), l'ESS porte son capital à dix points, et rejoint en tête du classement le CR Belouizdad qui, de son côté, a ramené un précieux point de son déplacement chez l'US Biskra. Un match intense entre le leader et le nouveau promu qui, comme à Sétif, aurait connu une autre fin, si Mellouli avait réussi à transformer le penalty dont avait bénéficié l'USB à la 52e minute. Pour sa part, l'USM El Harrach, qui restait sur trois défaites en autant de matchs, à profité de la réception du CS Constantine pour engranger son premier point de la saison, au terme d'une confrontation âprement disputée, mais qui s'est finalement soldée par un nul (1-1). Un résultat qui arrange bien les affaires du CSC qui rejoint le Paradou, le MCO et la JSS sur la troisième marche du podium, ex-aequo avec sept points chacun. Avec le point récolté ce week-end, l'USMH et l'USB ne sont plus lanterne rouge. L'USM Blida est désormais seule à occuper cette dernière place du classement, avec zéro point en quatre matchs. Vendredi, en ouverture de cette quatrième journée, le MC Oran et le Paradou AC ont réussi les meilleures opérations, en se hissant provisoirement sur le podium, après leurs victoires respectives sur le DRB Tadjenanet (1-0) et l'USM Blida

(1-0), au moment où le NA Hussein Dey s'est difficilement imposé contre la JS Kabylie

(2-1). Les Oranais avaient longuement résisté aux assauts du DRBT, avant de réussir le hold-up parfait, en inscrivant le but de la victoire à la 90'+1, par l'intermédiaire du jeune espoir, Ferifer. De son côté, le Paradou AC a fait la différence d'entrée de jeu, en assommant l'USM Blida dès la 4e minute de jeu, par l'intermédiaire d'El Mellali, qui a permis à son équipe de rejoindre le MCO, avec sept points chacun.

Pour sa part, le NAHD a cédé l'ouverture du score devant Benaldjia (24'), avant d'égaliser par son capitaine Ahmed Gasmi, sur penalty à la 36’, et de renverser finalement la vapeur par Cherfaoui (73').

Cette quatrième journée s'achèvera le 3 octobre prochain, avec le déroulement des deux derniers matchs inscrits à son programme. L'USM Alger se déplacera chez l'USM Bel-Abbès, alors que le MC Alger accueillera l'Olympique de Médéa au stade Omar-Hamadi de Bologhine.

Résultats :



DRB Tadjenant - MC Oran (0-1)

NA Hussein Dey - JS Kabylie (2-1)

Paradou AC - USM Blida (1-0)

USM El Harrach - CS Constantine (1-1)

US Biskra - CR Belouizdad (0-0)

ES Sétif - JS Saoura (2-0)



Mardi 3 octobre :

À Sidi Bel-Abbès (Stade 24 Février) : USM Bel-Abbès - USM Alger (17h00)

À Alger (Stade Omar-Hamadi) : MC Alger - Olympique de Médéa (18h00).



Classement : Pts J



1). CR Belouizdad 10 4

--). ES Sétif 10 4

3). JS Saoura 7 4

--). MC Oran 7 4

--) Paradou AC 7 4

--). CS Constantine 7 4

7). USM Alger 5 3

--). JS Kabylie 5 4

--). DRB Tadjenant 5 4

--). NA Hussein Dey 5 4

11). MC Alger 4 3

--). Olympique Médéa 4 3

13). USM Bel-Abbès 3 3

14). US Biskra 1 4 15). USM El Harrach 1 4

16). USM Blida 0 4