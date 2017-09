Le chiffre du jour : 3 pays du Maghreb

Sciences & Avenir a cartographié la qualité de l’air dans le monde en s’appuyant sur une récente étude de la revue scientifique The Lancet, financée par la fondation Bill et Melinda Gates. L’indice de qualité de l’air qui établit ce classement, compile la notation de la qualité de l’air intérieur (household air pollution), le niveau de concentration en particules fines PM2.5, ainsi que le taux de mortalité attribuable à la pollution. Au niveau mondial, c’est la Nouvelle-Zélande (100) qui jouit du meilleur air, suivi de la Suède (99,66) et de l’Australie (98,66). En Afrique, les Seychelles, Maurice et les 3 pays du Maghreb font la course en tête.