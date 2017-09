Economie mondiale : prévisions optimistes de l’OCDE

Dans sa dernière édition des «Perspectives économiques intermédiaires», l’OCDE prévoit une accélération synchronisée de la croissance de l’économie mondiale, mais appelle instamment à de nouvelles mesures des pouvoirs publics pour assurer une croissance à moyen terme durable et inclusive Perspectives économiques intermédiaires. Selon les prévisions de l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’économie mondiale devra enregistrer une progression de 3,5% cette année et 3,7% en 2018. Toutefois, souligne cette institution, cette évolution ne pourrait «garantir une croissance solide, durable et inclusive à moyen terme». Une perspective traduite par le fait que «la reprise de l’investissement des entreprises et des échanges demeure trop faible pour soutenir une croissance saine de la productivité ». Aussi, les marchés émergents demeurent déterminants dans la croissance mondiale globale, précise l’analyse selon laquelle, la croissance dans les grandes économies émergentes s’est globalement améliorée, à la faveur de la reprise de l’activité dans certains pays producteurs de produits de base et par l’investissement dans les infrastructures publiques. Cependant, cette cadence «demeure en demi-teinte dans un certain nombre de pays exportateurs de pétrole». Les États-Unis devront connaître une croissance de 2,1% en 2017 et 2,4% en 2018, boostée par les dépenses de consommation et de l’investissement des entreprises. En zone euro, ce rythme sera également maintenu grâce à la reprise de la consommation et de l’investissement et une croissance plus soutenue des exportations. La croissance en Allemagne devrait atteindre 2,2% en 2017 et 2,1% en 2018. En France, ce taux sera de 1,7% pour cette année et de 1,6% en 2018, alors qu’en Italie, les seuils de la croissance devraient s’établir respectivement à 1,4% et 1,2% en 2017 et 2018. Au Royaume-Uni, le ralentissement de la croissance devrait se poursuivre jusqu’en 2018, (1,6% en 2017 et 1% en 2018), tandis que des incertitudes persistent toujours par rapport à l’issue des négociations sur le Brexit. Les données de l’Ocde prévoient des perspectives à la hausse de la croissance en Chine, les taux devraient s’établir à 6.8 % en 2017, et à un taux légèrement plus modeste de 6.6 % en 2018, compte tenu du recul des mesures de relance et de la poursuite des efforts pour stabiliser l’endettement des entreprises et rééquilibrer l’économie. Dans cette édition des Perspectives économiques intermédiaires, l’OCDE réédite son appel aux pouvoirs publics pour un meilleur rééquilibre dans leur action au profit de mesures budgétaires et structurelles de soutien à la croissance et aux salaires. Dans cette politique, l’organisation «préconise un meilleur usage des politiques publiques en matière de prélèvements et de prestations pour parvenir à une croissance plus inclusive». Aussi, l’OCDE plaide pour plus «d’efforts sur le front des réformes structurelles dans tous les pays pour gagner en productivité et améliorer les salaires et les compétences».

D. Akila