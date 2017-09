Climat des affaires et fiscalité : les contraintes persistent

M. Laib Aziouz, directeur général de la Bourse algérienne de sous-traitance et de partenariat (BSTP) égrène les contraintes auxquelles fait face le secteur, citant celles liées à l’environnement, au climat des affaires qui sont peu favorables ainsi que le régime fiscal.

S’ajoutent des problèmes liés au manque d’informations et de sources d’informations. Des difficultés, ajoute M. Aziuoz, se posent également avec les donneurs d’ordres. «Certaines PME ont du mal à vendre leurs services au regard des exigences drastiques en matière de qualité imposées par les donneurs d’ordres, lesquels sont également dans l’obligation de recourir à des appels d’offres nationaux ou internationaux et d’attribuer le marché au plus offrant», déplore-t-il.

Quant aux mesures prises en faveur des entreprises en vue de relancer les activités de la sous-traitance au titre de la Loi de finances 2017, le premier responsable de la BSTP déplore que les exonérations des droits de douane et de TVA sur les composants et matières premières importées «ne sont pas encore mises en œuvre». D’où l’urgence, dit-il, de les mettre en application et de mettre en place davantage de mesures incitatives afin d’encourager les PME par des moyens aussi bien financiers que matériels.

Fouad Irnatene