Création prochaine du Centre national de développement de la sous-traitance : À point nommé

Une des batailles que le gouvernement veut gagner, est celle du développement de la sous-traitance industrielle est sur toutes les lèvres. Les pouvoirs publics ont mis en place, ces dernières années, un cadre juridique attractif en vue d’encourager cette activité dans certaines filières industrielles à forte valeur ajoutée.

Dans son dernier numéro, le magazine Partenaires de la CCIAF, passe en revue cette problématique. M. Abdelghani M’barek, directeur général de la PME au ministère de l’Industrie et des Mines, explique que la sous-traitance «n’est pas à la mesure du potentiel qui existe en termes de développement économique». Aujourd’hui, explique M. M’barek, il y a une «prise de conscience puisque nous sommes dans une logique d’import-substitution par la production nationale. Et la sous-traitance est une forme d’organisation qui peut nous permettre d’aller vers cet import-substitution». A propos des dispositifs mis en place, il rebondit sur l’élaboration d’une nouvelle loi d’orientation sur le développement de la PME adoptée en janvier dernier. La PME, soutient-il, est la forme d’organisation qui «peut s’insérer dans une démarche de sous-traitance». Et d’ajouter : «il y a un certain nombre de mesures qui sont prévues pour soutenir, encourager et développer davantage la sous-traitance dans notre pays à travers des dispositions réglementaires, mais aussi institutionnelles». Au sein du ministère, annonce-t-il, sera créé un département qui s’appellera le Centre national de développement de la sous-traitance, qui travaillera en collaboration avec les quatre Bourses régionales de la sous-traitance et apportera tout le soutien nécessaire en termes d’intermédiation, de médiation, de conseil et d’accompagnement des processus de sous-traitance. Mission principale : «mettre en œuvre toutes les mesures que l’Etat mettra en place pour justement encourager la sous-traitance». Avec de grands projets structurants lancés, M. M’barek, indique qu’il y aujourd’hui une «exigence qui fait que le taux d’intégration doit être porté à 40% au bout d’un certain nombre d’années d’activité. Et cela veut dire que dès qu’il y a une industrie qui apparaît, elle doit permettre la naissance d’un tissu de petites et moyennes entreprises autour d’elle».