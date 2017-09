Référendum des Kurdes Irakiens : forte appréhension

Les cinq millions et demi de Kurdes irakiens se prononceront aujourd’hui par voie référendaire sur leur indépendance, dans un climat de peur et de forte appréhension, en raison des menaces de représailles proférées tant en Irak que chez les voisins turcs et iraniens.

Les Kurdes Irakiens sont appelés à voter dans les trois gouvernorats qui forment depuis 2003 la région autonome du Kurdistan, mais aussi dans les territoires que se disputent les Kurdes et les autorités de Baghdad, comme la riche province pétrolière de Kirkouk. Le gouvernement turc a qualifié ce referendum d'«illégitime» et affirmé que la réponse d'Ankara aura des volets «diplomatique, politique sécuritaire et économique», pendant que l'armée turque intensifiait ses manoeuvres à la frontière. La Turquie, l'Iran et l'Irak ont appelé jeudi dernier les autorités du Kurdistan irakien à annuler le référendum faute de quoi ils envisageront de se concerter sur des mesures de rétorsion. À Souleimaniyeh, la seconde ville du Kurdistan contrôlée par l'Union Patriotique du Kurdistan (UPK de l'ancien président irakien Jalal Talabani), les rivaux de Massoud Barzani, l'enthousiasme est moins grand en faveur de la consultation, selon les agences de presse. L'UPK a proposé samedi à Massoud Barzani de ne pas organiser de scrutin à Kirkouk et dans les régions disputées pour ne pas mettre le feu aux poudres. Kirkouk, où se côtoient Kurdes, Arabes et Turkmènes, est une zone disputée entre le gouvernement de Baghdad et les Kurdes d'Irak qui affirment qu'elle leur revient historiquement. Le chef des forces paramilitaires du Hachd al-Chaabi, Faleh al-Fayad, a pour sa part averti que «cela coûterait cher à ceux qui ont organisé ce référendum». «C'est une action provocatrice qui va détruire les relations entre Arabes et Kurdes», a-il martelé devant la presse.

Cette milice majoritairement chiite a été créée en juin 2014 pour lutter contre le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI). Même réaction de rejet de la part de la milice chiite Asaïb Ahl al-Haq («Ligue des Vertueux»). Son porte-parole, Mahmoud al Roubaï, a appelé les autorités fédérales à «prendre les mesures légales pour s'opposer à ce projet menaçant la paix civile et la sécurité nationale». Les réactions restent unanimes de par le monde. En effet, Washington et de nombreuses capitales occidentales appellent à l'annulation du référendum, estimant qu'il entravera la lutte contre l'EI, qui tient encore deux bastions en Irak. (APS)