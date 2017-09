Litige : Ghoulam réclame 1,1 million d’euros à l’A Saint-Etienne

L'international algérien de Naples, Faouzi Ghoulam, a saisi le conseil des prud’hommes de Saint-Etienne pour réclamer à son ancien club 1,1 million d'euros, rapporte le journal Le Progrès. Le latéral gauche de 26 ans demande la requalification de son CDD (contrat à durée déterminée) en CDI (contrat à durée indéterminée) et estime qu’il y a eu rupture abusive de son contrat de travail au moment de son transfert pour Naples en janvier 2014, précise la même source. Entre rappels de salaire, primes, congés payés, indemnités de licenciement et dommages et intérêt, le joueur algérien réclame 1,1 MÇ au club forézien. Outre Ghoulam, un autre ancien stéphanois, Kurt Zouma, a entamé une démarche similaire et réclame 1,7 millions d'euros à son ancien club. Les deux joueurs sont défendus par Prosper Abega, avocat à Marseille.

Membre de la commission juridique de la FIFA, il a déjà mené des combats du même style contre le PSG, Lille, Toulouse. Il en a gagné certains (avant appels et éventuelle cassation) mais celui mené à Saint-Etienne est suivi de près par la Ligue. Il remet en cause les contrats à temps signés avant 2015. Le conseil des prud’hommes devait se prononcer lundi mais a prorogé son délibéré au 16 octobre.