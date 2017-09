Dans la lucarne : Le changement ne sera pas aisé

Il est vrai que notre équipe nationale n’a pas la même aura qu’il y a quelques années. Pourtant, ce sont pratiquement les mêmes joueurs qui avaient eu, par le passé, à donner de la joie à nos supporters et à tout le peuple algérien. Là, tout ce beau monde, qui avait honoré les couleurs nationales, était adulé, adoré, choyé. Comme dirait l’adage, aujourd’hui, « on n’a plus les jambes de 20 ans ». On ne court plus comme avant en avalant des kilomètres tel un bulldozer. Quoiqu’il faille dire que la maturité de certains de nos « cadres peut toujours servir. De plus, ils n’ont pas encore atteint l’âge de la retraite, comme ce joueur qui fait sa révérence à 32 ans. Cristiano (Real de Madrid) qui a le même âge est bien parti pour jouer encore trois à quatre ans dans le haut avant sa reconversion. C'est-à-dire que face à une situation donnée, qui est vraiment dramatique pour une équipe nationale, qui, il n’y a pas longtemps, était considérée comme ce qui se fait de mieux dans le football africain, arabe et même mondial, on ne doit pas se précipiter. Après sa « chute » pour le moins inattendue du fait que personne, même parmi les plus pessimistes, n’avait prévu un tel scénario. C'est-à-dire qu’on s’est fait laminer par une équipe de Zambie, qui « rasait les murs» il y a peu, dès qu’elle entend le nom de l’Algérie. Aujourd’hui, le « taureau est à terre et les couteaux se sont multipliés ». La situation, aussi amère soit-elle, est là. On ne peut l’effacer. Le football est ainsi fait de « grandeur et de décadence ». On ne peut toujours se maintenir dans le haut niveau. Toutefois, ce n’est pas la fin du monde. On peut se ressaisir et revenir encore plus fort. On peut se servir de nos erreurs pour aller de l’avant et rectifier ce qui n’a pas marché comme il se doit après cette élimination précoce du mondial 2018. On dispose pourtant d’un groupe ayant de loin beaucoup de qualités, mais qui peine à bien s’exprimer sur les terrains africains. Ceci dit, peut-on aujourd’hui tout mettre sur ces joueurs en les montrant comme étant des indisciplinés et derrière le malaise se trouvant au sein de l’EN. C’était un peu risqué de faire endosser tout un échec à une poignée de « cadres » de l’EN comme on s’est habitué à les appeler. Il est vrai que la responsabilité, qu’on le veuille ou non, est partagée. Personne ne peut dire que moi je ne suis pour rien dans cette situation et que c’est la faute à mes prédécesseurs. Ce serait alors trop beau. Tout ce qui ne marche pas sera lié aux autres. « On essuie le couteau sur le dos des autres », comme l’on dit. Non aujourd’hui, c’est Zetchi qui a pris la décision d’écarter quatre à cinq joueurs si on leur ajoute la retraite internationale de Medjani. A 32 ans, il n’est pas encore fini. Il peut rendre encore beaucoup de services. Certains se projettent déjà sur l’avenir en vous disant qu’il sera « cuit » pour la CAN 2021 ou le mondial 2022 au Qatar. Jusqu’à maintenant, on ne voit pas l’existence d’une politique à moyen ou long terme. On peut même dire qu’on « navigue à vue ». On a annoncé l’application d’une « véritable révolution » au sein de l’EN. Finalement, on n’a rien vu. Bien au contraire, on n’a fait qu’empester l’ambiance existante qui n’était pas déjà très bonne. Elle devient ainsi encore plus intenable du fait que le groupe est chamboulé. Beaucoup d’informations circulent en provenance de Sidi Moussa. Ce qui fait qu’il n’y a plus de secrets. Tout se sait dans le fief de l’EN et de la FAF. Certains parlent même de

« grogne » avant le départ de l’EN pour Yaoundé et le début du stage prévu le 02 octobre prochain. Heureusement que certains sont en train de tout faire pour que les choses reviennent à leur normalité. Zetchi aussi ne cesse de faire des déclarations dans le but d’apaiser la tension, surtout que le trio écarté, ne serait-ce que momentanément, est très aimé par le public. Zetchi vient d’affirmer que « Mahrez, Slimani et Bentaleb sont l’avenir de l’EN ». Cela veut tout dire sur la précarité de la situation et les difficultés objectives de rendre effectif le changement du fait qu’on dit une chose et son contraire.

Hamid Gharbi