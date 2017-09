Ligue 1 (4e journée) : Le NAHD et le PAC victorieux

Cette journée, qui s'est jouée sur deux jours, a été plus ou moins favorable aux équipes qui évoluaient devant leurs fans. L'exception à la règle a été constatée au stade Lahoua-Smaïl de Tadjenanet où l'équipe locale, le DRBT, a été surprise, contre toute attente, en fin de partie par une équipe d'El Hamri qui n'a pas baissé les bras. Pourtant, les poulains de Mouassa avait fait le jeu de bout en bout jusqu'aux ultimes instants du match. Le remplaçant Frifer, d'un superbe « heading », est parvenu à inscrire l'unique réalisation de cette empoignade. Du coup, le MCO remonte au classement général avec 7pts et une seule défaite, à Bologhine, contre le PAC sur un penalty pas évident du tout. Après trois bons résultats dont un nul ayant un goût de victoire face à l'USMA, le DRBT tombe, à domicile, devant une équipe d'El Hamri qui réussit ainsi à « broyer son pain noir ». A Bologhine, le PAC, grâce à un but de Messibah, dès la 4e minute de jeu, est parvenu à venir à bout d'une très bonne équipe de l'USMBlida. Cette équipe de la ville des rose méritait amplement de revenir dans le match, notamment en seconde mi-temps, où elle avait «vendangé» une multitude de nettes occasions d'égaliser. L'excès de précipitation a eu raison du trop-plein d'énergie des blidéens. Notons que le but de Paradou a été entaché d'une position d'hors jeu assez net que l'arbitre et notamment le juge n'ont pas jugé nécessaire de siffler. L'USMB aurait mérité le nul, eu égard à sa prestation et la grande débauche d'énergie de ses attaquants. Au stade du 20-Août, tout le monde pensait que la JSK allait réagir surtout après le nul concédé, at home, devant le PAC (1-1), le nouveau promu. Tous les joueurs étaient confiants de voir les leurs revenir au bercail avec les trois points de la victoire. Tout le monde avait exulté, dès la 23e minute, lorsque Benaldjia avait bien repris un centre en provenance de la droite. En fait, c'était sans compter sur l'abnégation des nahdistes qui n'ont nullement abdiqué, puisqu'ils ont été plus volontaires et surtout offensifs. Ce qui n 'était pas le cas des canaris. C'est ainsi que les locaux obtiennent logiquement un penalty qui sera transformé par Gasmi. En seconde mi-temps, les visiteurs se replient en défense. Ce qui fera visiblement les affaires de Neghiz et ses poulains. Et ce qui devait arriver arriva. sur une balle mal dégagée, Cherfaoui bien placé trompe Boultif dans les 20 dernières minutes du second half. Les nahdistes rejoignent les kabyles avec cinq points. Les poulains du duo Rahmouni-Moussouni n'ont pris qu'un point sur six possibles. Cela commence à inquiéter leurs fans. Le NAHD, par contre, a bien « digéré » sa mauvaise passe et notamment sa première défaite lors du math d'ouverture, à Constantine, contre le CSC (3 à 1). On n'en est qu'au début et par conséquent, rien n'est encore définitif. Tout reste à faire dans les matches à venir.

H. G.



Résultats

DRBT-MCO 0-1

NAHD-JSK 2-1

PAC-USMB 1-0