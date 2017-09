Coupe de la CAF (quart de finale retour) , Club Africain - MC Alger Aujourd’hui 19h à Radès (Tunisie) : le « carré d’as » en point de mire

Les choses sérieuses vont commencer pour les Mouloudéens en terre tunisienne, dès aujourd’hui à 19h, dans le superbe stade de Radès, inauguré en 2001, lors des jeux Méditerranéens de Tunis où j’avais eu l’honneur d’être l’envoyé spécial d’El moudjahid. Cela dit, les conditions objectives pour faire une très bonne rencontre sont réunies dans ces quarts de finale de la coupe de la CAF.

De plus, sur le terrain, il y aura deux excellentes formations animées d’une farouche détermination pour réussir quelque chose et surtout accéder au « carré d’as » qui demeure l’objectif principal de chacune d’entre elles dans cette empoignade-derby se jouant sous un cachet maghrébin. Les deux équipes, cependant, ne sont pas au mieux de leur forme dans leurs championnats respectifs en ce début de saison. Elles ont déjà, toutes les deux, goûté à l’amertume de la défaite. Toutefois, on ne peut pas dire qu’il y a le « feu dans la maisonnée ». Bien au contraire, il ne s’agit que d’un début où il y aura toujours la possibilité de se reprendre. De plus, ils ont tout misé sur ces quarts de finale de la coupe de la CAF où chacun d’eux espère aller le plus loin possible. Une ambition légitime de part et d’autre. Il y eut une première manche qui s’est jouée sur le « ground » du 5-Juillet.

Devant plus de 60.000 spectateurs dont un millier de tunisien, les algériens ont laissé une très bonne impression en parvenant, grâce à une meilleure circulation de balle, à prendre par la « gorge » cette équipe tunisienne drivée par l’italien Marco Simone qui avait fait les beaux jours de l’Italie. Les vert et rouge sont parvenus à prendre le meilleur sur leur vis-à-vis du jour suite à une jolie réalisation signée Nekkache avant la fin du premier quart d’heure.

Ce joueur a été un « véritable poison » pour cette équipe tunisienne souvent obligée de commettre la faute pour le freiner. Toujours est-il, les mouloudéens ont mérité d’ajouter un deuxième but sans que personne ne crie au scandale. L’arbitre marocain, faut-il le répéter, n’a pas été assez clément avec les algérois. Ceci dit, cette deuxième manche ne sera pas de tout repos. Son caractère derby va lui conférer un cachet spécial avec beaucoup d’engagement de part et d’autre. On a déjà eu un aperçu lors de la manche aller, au stade du 5-Juillet. Cette manche retour sera, le moins que l’on puisse dire, très disputée. On espère qu’elle ne va pas sortir de son contexte et se jouer sportivement et que le meilleur l’emporte !

Il est vrai qu’elle se jouera sur des détails, et l’équipe qui fera moins de fautes que l’autre pourrait pavoiser en fin du compte. Il est vrai que Bernard Casoni a réussi avec son équipe une bonne prestation en fermant les « couloirs », mais aussi le milieu de terrain avec un Amada et Chérif El Ouazzani impériaux. C’est ce qui fait que les mouloudéens n’ont pas été débordés par des joueurs tunisiens qui avaient de la valeur aussi bien sur le plan physique que technique.

La défense du MCA a tenu le coup. En soi, il s’agit d’un point positif dans la quête du MCA de poursuivre son aventure. On peut dire que les camarades de Chaouchi sont tout près du but. Ils ont une avance d’un but qui n’est pas négligeable. Il leur appartient de bien négocier cette manche retour en tentant par tous les moyens de marquer au moins un but afin de compliquer encore plus la tâche aux tunisiens qui ne vont pas abdiquer avant terme. C’est même une certitude ! Cela ne peut être qu’une très bonne chose, puisqu’elle ne peut que galvaniser les gars de Bab El Oued. Il est certain que le stade de Radès sera « plein comme un œuf » et que le public du MCA, qui s’est déplacé à Tunis depuis lundi dernier, ne va pas manquer de se faire entendre. On espère que le faire-play prédominera et que nos représentants reviendront au bercail avec la qualification au bout pour le « carré d’as » !

Certes, ce ne sera pas du gâteau, mais tout reste dans les « cordes » de nos compatriotes qui sont animés d’une farouche motivation pour ne pas revenir au bercail bredouille. On reste confiants de les voir composter leur billet pour le prochain tour, celui des demi-finales où ils seront opposés à l’équipe d’Afrique du sud ou de Zambie. Il faudra sortir pour cela tout ce qu’on a dans les « tripes » pour rendre le sourire aux supporters et au peuple algérien. Bonne chance les gars !

Hamid G.