Boules : Mondial-2017 : Les Algériens freinés en quart de finale

Les athlètes algériens de boule lyonnaise (jeu long) ont été éliminés en quarts de finales de leurs concours (tir de précision, tir progressif, simple), et en 8ès de finale pour le combiné et le double du Championnat du monde de jeu long dont les compétitions se poursuivent à Casablanca. Au tir de précision, Mustapha Zoubeidi a été éliminé en quarts de finale, en prenant la dernière place (8e) avec 28 touches sur 45 essais. La finale du concours sera animée par le Slovène, Janzic Davor, (44/49) et le Croate, Marko Beakovic, auteur du même score en demi-finale (46/50). En simple (individuel), le sort de l'Algérien, Sid Ahmed Boufateh, n'était pas meilleur, puisqu'il s'est fait écarter en quart de finale du concours par l'Américain Gadaleta Giuseppe (8-7), dans un match où il avait la qualification en main, et disposait de deux balles de plus pour marquer le point qualificatif. Les autres qualifiés aux demi-finales sont l'Argentin, Montemerlo Guillermo, qui a éliminé le Serbe, Veselin Skakic (11-10), le Slovène, Jure Kozjek, qui a pris le meilleur sur le Tunisien, Mourad Ayadi (9-8) et le Croate, Pero Cubela, vainqueur du Chilien, Rodolfo Galvez (13-5). Pour sa part, l'athlète, Abdelkrim Makhloufi, a été éliminé en quart de finale du tir progressif, après avoir pris la 8e et dernière position du concours avec 28 touches sur 45 lancés en 5 minutes de temps réglementaire, derrière le Tunisien, Hamza Khiari, (31/45), le Turc, Recep Ali Asker (39/49), et le Chinois, Li Panpan (39/48), tous les quatre écartés des quarts de finale. Le podium du tir progressif se jouera entre le Croate Brnic Leo (42/48), le Slovène, Petric Anze (42/49), l'Italien, Mauro Roggero (40-49) et le Français, Adelfo Guillaume (39/49). Au concours du Combiné, Mustapha Zoubeidi a été éliminé des 1/8es de finale, en perdant contre l'Italien, Daniele Grosso (17-25). Les autres qualifiés sont la Croatie contre la Turquie (24-21), le Monténégro face au Chili (21-16), l'Australie devant le Japon (17-10), la Slovénie face à la Chine (21-16), le Pérou aux dépens du Brésil (21-16), la Tunisie devant les USA (20-14) et la Serbie face à la Suisse (22-17). De son côté, la paire Makhoufi Abdelkri/Toufik Sahih a perdu son match du double en 8es de finale face au duo Argentin Apez-Pretto (8-6). Pour le compte du même tour, la France a éliminé la Turquie (13-4), les USA passent devant Monténégro (13-3), la Serbie a écarté l'Italie sur le score de (8-6), la Slovénie a pris le meilleur sur la Bosnie (7-6), le Maroc s'est qualifié devant le Pérou (12-11), Monaco devant l'Australie (11-10) et la Tunisie face à la Croatie (13-5). L'Algérie participe au rendez-vous de Casablanca avec cinq athlètes et dans les six concours (simple, double, combiné, tir de précision, tir progressif et tir rapide en double.



Mohamed Yacine Kafi élu au Bureau exécutif



L'Algérien, Mohamed Yacine Kafi, a été élu au Bureau exécutif de la Fédération internationale de boules (FIB), lors du Congrès électif de l'instance mondiale qui s'est tenu, jeudi à Casablanca, en marge du Championnat du Monde de la boule lyonnaise dont les compétitions se poursuivent jusqu'au 25 septembre, a appris l'APS, auprès de l'intéressé. «Je me réjouis beaucoup de mon élection. J'estime qu'elle représente un plus pour mon pays et le sport de boule algérien. J'espère pouvoir apporter un plus à cette discipline et aider mon pays et le continent africain à promouvoir davantage ce sport avec mon expérience et participer à mettre en avant notre soutien à la candidature des sports boules et ses composants pour l'édition 2024 des jeux Olympiques», a indiqué Mohamed Yacine Kafi, ajoutant que ce sport se renforce de l'image qui complète ses valeurs universalité, popularité, transmission et les réponses aux critères d'éligibilité aux Jeux olympiques. Les disciplines de sport-boules (pétanque, boule lyonnaise et la Raffa volo) sont représentées dans quelques 165 pays via 262 fédérations et plus de 200 millions de pratiquants.