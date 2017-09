Ligue 2 (4e journée) : L’ASAM et la JSMS conservent le leadership

L'AS Aïn M'lila et la JSM Skikda ont conservé le leadership de la Ligue-2 Mobilis de football, après leurs victoires respectives contre la JSM Béjaïa et le WA Tlemcen, sur le même score d'un but à zéro, vendredi pour le compte de la 4e journée, ayant vu le RC Relizane réussir l'exploit en gagnant (3-2) chez le CA Batna. Les Rouge et Noir ont fait la différence d'entrée de jeu, par l'inévitable Dib, qui n'a eu besoin que de cinq minutes pour trouver le chemin des filets dans ce match au sommet de la 4e journée, et offrir un précieux succès à son équipe, grâce auquel elle reste en tête du classement, avec 12 points. De son côté, la JSMS a éprouvé quelques difficultés contre une coriace équipe de Tlemcen. C'est finalement Khazri qui a réussi à débloquer la situation à la 23’, permettant à son équipe de rester co-leader avec l'ASAM, au moment où le WAT reste lanterne rouge avec un seul point au compteur. L'exploit du jour est à mettre à l'actif du RC Relizane, qui est allé s'imposer (3-2) chez le CA Batna, grâce notamment à un doublé de Aggoune, aux 38e et 49e minutes. Le troisième et dernier but relizanais a été l'oeuvre de Nemdil à la 80’, alors que Dif et Mebarki ont marqué pour le CAB, respectivement aux 2' et 90'+2.

Au stade Habib Bouakeul, l'ASM Oran l'a difficilement emporté contre le CA Bordj Bou Arréridj (1-0), grâce à Youcef-Khodja qui avait surgi juste avant la fin de la première mi-temps pour planter cette banderille (45'), au moment où le MC Saïda a eu la tâche moins difficile pour venir à bout du mal-classé GC Mascara, qu'il a battu (2-0) grâce à Hantat (45'+1) et Hakkar (68').

De son côté, le nouveau promu RC Kouba a pleinement profité de l'absence du public au stade Messaoud Zougar d'El Eulma, en raison du huis clos infligé au MCEE, et a réussi à repartir avec un bon nul (1-1). Les Koubéens ont commencé par concéder l'ouverture du score devant Boulaincer (53'), mais leur réaction a été quasi immédiate, puisque six minutes plus tard, Boumaïza remettait les pendules à l'heure (1-1).

En début de soirée, l'ASO Chlef s'est imposé (1-0) contre le CRB Aïn Fakroun, grâce à Baouche (80'), et c'est sur le même score que l'a emporté le MO Béjaïa face à l'Amel Boussaâda. C'est le vétéran Antar Boucherit qui a offert cette précieuse victoire aux «Crabes» grâce à laquelle ils s'emparent seuls de la 3e place du classement avec 10 points.

Résultats

CA Batna - RC Relizane 2-3

JSM Skikda - WA Tlemcen 1-0

MC Saïda - GC Mascara 2-0

MC El Eulma - RC Kouba 1-1

AS Aïn M'lila - JSM Béjaïa 1-0

ASM Oran - CAB Bou Arréridj 1-0

ASO Chlef - CRB Aïn Fakroun 1-0

MO Béjaïa - Amel Boussaâda 1-0



Classement : Pts J

1) JSM Skikda 12 4

-) AS Aïn M'Lila 12 4

3) MO Béjaïa 10 4

4) ASM Oran 8 4

-) ASO Chlef 8 4

6) JSM Béjaïa 7 4

7) MC Saïda 6 4

8) CA Batna 5 4

-) RC Relizane 5 4

10) CABB Arreridj 4 4

--) MC El Eulma 4 4

12). RC Kouba 2 4

13) CRB Aïn Fakroun 1 4

--) GC Mascara 1 4

--) WA Tlemcen 1 4

--) Amel Boussaâda 1 4