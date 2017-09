Sadmi (JSK) : Rahmouni et Moussouni restent

La JS Kabylie ne s’en sort toujours pas. En dépit d’une éclatante victoire face à la JSMB chez cette dernière, lors de la 3e journée, les Canaris n’arrivent toujours pas à enchaîner.

Avec un faux pas à domicile face au PAC (1-1) et une défaite face au NAHD, ce vendredi (2-1), les coéquipiers de Benaldjia semblent revivre le même scénario que la saison dernière.

Il est vrai que les Canaris y mettent un peu de manière. Ce qui fait rappeler à Abdelhamid Sadmi, le nouveau président de la JSK et Mourad Rahmouni, est que l’équipe est en nette progression et que le meilleur est à venir, mais cette mauvaise série risque de plomber la saison des Canaris si la crise de confiance venait à s’intensifier.

La nouvelle direction conduite par Abdelhamid Sadmi tente tout pour que l’équipe évoluent dans de meilleures dispositions. Pour ce faire, le successeur de Moh-Chérif Hannachi va ainsi procéder au payement des joueurs qui n’ont pas été payés depuis au moins cinq mois pour la plupart.

Par ailleurs, Abdelhamid Sadmi a tenu à étouffer les rumeurs annonçant le duo Rahmouni-Moussouni sur le départ. Le nouveau président de la JSK a appelé à de la « sérénité ». «Le match d’aujourd’hui est acceptable. je trouve que l’équipe a montré un bon niveau et qu’on ne méritait pas de perdre. C’est ça le football, les buts viennent des erreurs et il faut travailler pour être plus performants à l’avenir. Quant à l’avenir du staff technique, je lui apporte mon soutien total ainsi qu’aux joueurs », a-t-il dit.

Abdelhamid Sadmi a appelé en outre à protéger l’équipe des rumeurs qui risquent de nuire à son parcours. «« Les rumeurs et la polémique doivent cesser. L’équipe a besoin de travailler dans la sérénité. Les joueurs ont toute notre confiance et nous devons protéger cette jeune équipe. Je suis persuadé qu’avec le temps, le groupe montrera un bon visage », a-t-il précisé.

Le soutien de Sadmi au staff et aux joueurs aura sans doute des bienfaits pour la suite du parcours.

Amar Benrabah