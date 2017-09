France : Falcao et Monaco écrasent Lille 4-0

Deux buts de Falcao et deux autres signés Jovetic et Ghezzal ont permis à Monaco d'écraser Lille 4 à 0, infligeant aux hommes de Marcelo Bielsa un 6e match sans victoire, vendredi, en ouverture de la 7e journée du Championnat de France.

Grâce à ce 6e succès de la saison, Monaco, champion de France en titre, compte 18 points comme le leader du Paris SG qui devait affrontere, hier samedi, à Montpellier, sans sa star brésilienne Neymar, blessée au pied droit. Mais l'ASM reste deuxième à cause d'une moins bonne différence de buts (+13 contre +18 au PSG). Quant à Lille, il végète toujours en bas du classement avec cinq points.