Cyclisme- Mondiaux-2017 Espoirs : Cosnefroy poursuit la série

Benoît Cosnefroy, 21 ans, a poursuivi la série des succès français dans la course espoirs des Mondiaux de cyclisme, vendredi, sur le parcours norvégien de Bergen. Cosnefroy, qui est passé professionnel cet été dans l'équipe AG2R La Mondiale, est le quatrième Français à gagner cette course réservée aux moins de 23 ans, après Romain Sicard (2009), Arnaud Démare (2011) et Kévin Ledanois (2015). À l'arrivée des 191 kilomètres, Cosnefroy a réglé au sprint son compagnon d'échappée, l'Allemand, Lennard Kämna, un rouleur champion du monde par équipes avec la Sunweb dimanche dernier. Le premier peloton, réglé par le Danois, Michael Svendgaard, a échoué à 3 secondes des deux coureurs au terme des 191 kilomètres. Cosnefroy a été échaudé en effet par une série de deuxièmes places (championnats de France amateurs puis espoirs 2016, championnat d'Europe espoirs-2017). Paradoxalement, il a concrétisé sans attendre chez les professionnels en gagnant dimanche dernier le GP d'Isbergues, quelques semaines seulement après avoir rejoint l'élite. «Gagner, j'y pensais depuis un moment mais de là à le faire, c'est complètement fou», s'est réjoui Cosnefroy en remerciant ses coéquipiers, notamment Valentin Madouas présent à l'avant de la course dans la dernière côte : «Il m'a servi de point d'appui.» De caractère pondéré, porté vers l'analyse, le jeune homme, qui a suivi des études post-bac, attend pour se définir, même s'il reconnaît miser sur son punch dans les arrivées en côte : «Je me défends un peu sur plusieurs types de terrain. J'ai des qualités de puncheur, d'attaquant.» À Bergen, le peloton l'a vérifié à ses dépens.