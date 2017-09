Dopage : La Turque Alptekin suspendue à vie

La Fédération turque d'athlétisme (TAF) a suspendu à vie la championne olympique du 1.500 m en 2012, Asli Cakir Alptekin, convaincue de dopage pour la troisième fois de sa carrière, a indiqué l'agence progouvernementale Anadolu. Alptekin avait été déchue en 2015 de ses titres olympique et européen sur 1.500 m et suspendue pour huit ans à la suite d'anomalies dans son passeport biologique. Cette peine, dont la durée tenait compte d'une suspension provisoire entamée en 2013, a été ramenée à quatre ans et Alptekin a pu reprendre la compétition en février en participant à la Coupe d'Europe des clubs de cross-country au Portugal où elle a terminé onzième et aidé son club, Uskudar Belediyespor, à remporter le titre. Alptekin, 32 ans, avait été suspendue pour la première fois pour deux ans après avoir été contrôlée positive lors des championnats du monde juniors en 2004.

La dernière violation du règlement anti-dopage est donc la troisième de sa carrière, ce qui entraîne automatiquement une suspension à vie, a précisé Anadolu. «Nous ne tolérerons jamais le dopage et tout le monde doit le savoir», a déclaré à Anadolu le patron de la TAF Fatih Cintimar. La question du dopage a souvent défrayé la chronique ces dernières années en Turquie. En 2013, la TAF et le Comité olympique turc (TMOK) avaient ainsi suspendu pour deux ans 31 athlètes pour usage de produits dopants.

-----------------////////////////////

Le Croate Darijo Srna met fin à sa carrière



Le milieu croate du Shakhtar Donetsk, Darijo Srna, a suspendu temporairement sa carrière de footballeur afin de mieux préparer sa défense après un contrôle anti dopage positif, a annoncé le club ukrainien. «Le Shakhtar Donetsk est au courant qu'un échantillon fourni hors compétition par Darijo Srna s'est révélé positif le 22 mars 2017», a annoncé le Shakhtar dans un communiqué.

«Le joueur n'est pas interdit de jeu mais, après avoir discuté avec le»club, Darijo Srna a pris la décision de ne plus jouer jusqu'à ce que l'affaire soit résolue afin de pouvoir se concentrer à sa défense», a poursuivi le club. Darijo Srna, âgé de 35 ans, a revêtu le maillot de la sélection croate à 134 reprises (22 buts marqués) entre 2002 et 2016.