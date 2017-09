Tennis : Open du Japon Wozniacki «assomme» Muguruza

La Danoise Caroline Wozniacki, 6e mondiale, a facilement éliminé samedi la N.1 Garbine Muguruza (6-2), (6-0) en demi-finales de l'Open WTA du Japon et tentera aujourd’hui dimanche de conquérir son premier titre de la saison. Elle affrontera pour cela la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 23e mondiale, qui a écarté plus tôt l'ancienne N.1 mondiale allemande Angelique Kerber (aujourd'hui 14e)

(6-0), (6-7) (4/7), (6-4). Pavlyuchenkova, 26 ans, visera pour sa part son 3e titre de la saison (après Monterrey et Rabat). Muguruza, pour son premier tournoi depuis qu'elle s'est installée en tête du classement WTA, il y a 15 jours, n'a pas fait le poids face à la Danoise de 27 ans, tenante du titre et déjà sacrée deux fois à Tokyo. «Je n'étais pas très fraîche, a expliqué l'Espagnole. Je n'avais pas beaucoup d'énergie et je n'ai pas réussi les coups importants. Je suis très déçue mais elle a tout simplement joué mieux que moi.» Egalement finaliste malheureuse en 2014, Wozniacki a dominé son adversaire de la tête et des épaules : acculée, Muguruza a raté les coups les plus simples, à l'image de ce coup droit envoyé hors du court dans le premier set ou bien ce revers complètement manqué sur la balle de match. Match compliqué également pour Kerber. L'ancienne N.1 mondiale n'est pas passée loin de la double «roue de bicyclette» en perdant les huit premiers jeux de cette demi-finale. Le sursaut d'orgueil de l'Allemande a fini par inquiéter Pavlyuckenkova, soudain incapable de résister au retour de Kerber ni à son service.

La Russe a montré des signes de fort agacement, comme lorsqu'elle a violemment frappé le sol de sa raquette dans le troisième set, mais elle s'est ressaisie pour achever Kerber, qui a glissé à la 14e place du classement WTA depuis ses sacres à Melbourne et Flushing Meadows en 2016.