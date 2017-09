Coupe du Monde-2018 (qualif-5e journée), Cameroun - Algérie : Arnaud Djoum forfait

Le milieu de terrain camerounais des Hearts (première division écossaise), Arnaud Djoum, qui s’est blessé en championnat, lors du déplacement à Hamilton Academical (1-2), lors de la sixième journée du championnat, a déclaré forfait pour le match des Lions.

Les «Indomptables» contre l'Algérie, le 7 octobre prochain à Yaoundé pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde-2018, rapporte la presse locale vendredi. Touché au genou, l’international camerounais sera indisponible pendant cinq semaines au moins. «C’est le football. Tout le monde peut se blesser, c’est ça aussi les risques de ce beau métier. On n’est jamais sûr de rien quand on dispute un match. Ça me chagrine de ne pas pouvoir être en forme pour jouer ce match avec mon pays. J’espère me remettre rapidement de cette blessure en souhaitant plein de succès à ceux qui auront la chance d’être sélectionnés», a indiqué le joueur de 28 ans. La rencontre Cameroun- Algérie est sans enjeu puisque les deux sélections sont éliminées de la Coupe du Monde-2018. L'Algérie est lanterne rouge du groupe B avec 1 point et les Lions indomptables (3e-3 pts). Le seul billet qualificatif se jouera entre le Nigeria (1er-40 pts) et la Zambie (2e-7 pts), lesquels s'affronteront dans l'autre rencontre à Udo.