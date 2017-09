Trump exacerbe la tension avec la Corée du Nord : « L’hystérie militaire mène à la catastrophe » avertit Moscou

Les priorités des Etats-Unis pour la 72e Assemblée générale des Nations unies sont définies. Elles sont au nombre de cinq. Elles ont été rappelées par le porte-parole de langue française du département d’Etat, Joshua Baker, lors d’une téléconférence organisée au siège de l’ambassade américaine à Alger, mercredi dernier, au lendemain du discours prononcé par le président Donald Trump devant les présidents et représentants des Etats membres présents à New York. L’une d’elle est la Corée du Nord. Selon Joshua Baker « (leur) objectif est une péninsule coréenne stable sans arme nucléaire ». Et selon ses propos, si crise il y a dans cette région du monde, c’est parce que Pyongyang refuse de

« se plier aux résolutions de l’ONU », constituant de la sorte une « menace directe pour leurs

alliés ». De ce fait, Washington n’a d’autres recours que d’utiliser « tous les moyens, pressions diplomatiques et commerciales » pour faire plier la Corée du Nord. Interrogé sur l’absence d’un échéancier dans le discours du président américain, qui, estimera notre interlocuteur, a eu des

« mots direct » alors que les observateurs ont parlé de « menace directe », il dira que c’est là « un processus diplomatique qui va prendre du temps » mais qu’il « n’y a aucun doute sur la position américaine », et apparemment sur la détermination de Donald Trump à mettre à exécution ses « mots directs » en vue d’amener la Corée du Nord à renoncer à ses programmes nucléaire et balistique interdits. Des « mots directs » qui ont suscité une réaction directe d’autant que le président américain a déclaré dans son discours «détruire totalement» la Corée du Nord en cas d'attaque de Pyongyang. C’est dire que le premier discours du président Trump à l’ONU, loin d’apaiser les tensions, aura au contraire mis de l’huile sur le feu si l’on juge par la réaction de Kim Jong-un. En effet, le dirigeant nord-coréen a livré une contre-attaque verbale très personnelle contre le président américain. « Je ferai payer cher à l'homme à la tête du commandement suprême aux Etats-Unis son discours », a-t-il ainsi affirmé. Et son chef de la diplomatie a déclaré, en marge de l’AG de l’ONU, que Pyongyang pourrait désormais envisager de faire exploser une bombe à hydrogène en dehors de son territoire. Il reste que les grandes puissances restent divisées sur la manière de mettre fin à la crise. A la tribune de l'ONU, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a estimé, rapporte l’AFP, que « la négociation » était « la seule solution » et a appelé tous les acteurs, Américains et Nord-Coréens en tête, à « se réunir ». Plus direct, son homologue russe, Sergueï Lavrov, a critiqué les menaces martiales américaines tout comme « l'aventurisme de Pyongyang ». « L'hystérie militaire mène non seulement à l'impasse mais aussi à la catastrophe », a-t-il prévenu. De leur côté, certains experts mettent en garde contre l'inefficacité apparente de ces mesures de rétorsion et les risques de la violence toujours plus grande des discours américain et nord-coréen. « Il y a des choses très dangereuses qui pourraient ressortir de tout cela. Il est temps de s'en écarter, plutôt que de contribuer à les rendre inévitables», a déclaré John Delury, de l'Université Yonsei de Séoul.

N. Kerraz