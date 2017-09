Culture hebdo : Activités tous azimuts

Le paysage culturel de la semaine écoulée aura été marquée par la disparition du Chef d'Orchestre de musique classique Rachid Saouli, en plus d'autres activités liées aux arts plastiques, à la musique, la poésie, au théâtre et au cinéma.



- Disparition samedi dernier à Alger du Chef d'Orchestre de musique classique Rachid Saouli, mort à Alger à l'âge de 65 ans.

- Rencontre préparatoire du 10e Festival local de la musique et de la chanson sétifienne tenue dimanche à Sétif, à la maison de la Culture Houari-Boumediène.

- Clôture dimanche, à la Maison de la Culture Ould-Abderrahmane-Kaki, à Mostaganem, du 5e Festival culturel national de poésie Melhoun, dédié à Sidi Lakhdar Benkhelouf.

- Exposition lundi à Tizi-Ouzou, à la Maison de la Culture Mouloud-Mammeri, d’œuvres artistiques et artisanale réalisées par des détenus de sept wilayas.

- Présentation, lundi à Amman de la pièce théâtrale Hafl Itizal de l'association culturelle Skamla de Bou Ismaïl (w.Tipasa), dans le cadre du 10e Festival international du théâtre de Jordanie. Des prix de la meilleure scénographie et celui de la meilleure comédienne, remis à la jeune Chiraz Ben Razika..

- L'avant première du clip de la chanson Bnat El Youm, présentée lundi, au Palais des Raïs - Bastion 23 à Alger, par le chanteur chaâbi-gnaoui Zaki-Project. En hommage à la femme algérienne.

- Saisie, mardi à Mila, dans le cadre d’une opération de lutte contre le trafic illicite de biens culturels, de cent pièces de monnaie anciennes et plusieurs objets archéologiques dont des statuettes, bijoux pierres précieuses et ustensiles.

- La coopération algéro-française dans le domaine culturel, examinée par le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi et le nouvel ambassadeur de France, Xavier Driencourt reçu mercredi dernier, au siège du ministère de la Culture.

- Clôture, mercredi à la cinémathèque de la ville de Khenchela, du 9e Festival culturel local de la musique et de la chanson chaouies avec la distinction des troupes Assirem El Hamma (Khenchela), Assirem Ennourès (Batna) et Izourène (Khenchela), aux trois premières places respectivement.

- «La bataille d'El Djorf, le 22 septembre 1955», thème d'une conférence historique tenue mercredi à Tebessa par des historiens de l’université Larbi-Tebessi et des moudjahidines.

- L'avant première du film En attendant les hirondelles, de Karim Moussaoui, présentée jeudi à Alger, à la salle Ibn Zeidoun de l'Office Riadh El Feth.

- Présentation samedi à Alger, au Théâtre national Mahieddine-Bachetarzi, de la générale de la pièce L'Omerta, mise en scène par Brahim Chergui. (APS)