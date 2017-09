Regard : La ville boude-t-elle ses habitants ?

Les grandes agglomérations sont-elles devenues invivables ? Ça en a l’air, en tout cas, avec toute cette pollution atmosphérique et sonore devenue de nos jours inévitable, au point de s’ériger carrément en mauvais sort, en bonne et due forme, jeté aux citadins. Nos villes, en effet, malgré toutes les commodités dont elles disposent et censées procurer un brin de satisfaction ou tout simplement une réconciliation avec le cadre de vie et avec soi-même, n’arrivent toujours pas à créer la symbiose entre elles et ses habitants. C’est même trop demander quand on voit tous ces dysfonctionnements ou plutôt ces aberrations criardes qui ne se limitent point, il faut l’admettre, à l’éternel et insolvable problème des bouchons ou encore l’avancée du béton au détriment du bien-être, renvoyés, aux calendes grecques, très souvent. Non, vivre dans les grandes agglomérations, c’est aussi et surtout être, tous les jours, malmené par ces gaz toxiques, générés par des milliers de véhicules, ce bruit assourdissant des motos en folie, au milieu de la nuit, sans parler des querelles entre voisins pour un oui et pour un non et sans raison valable. En fait, nos villes offrent tout, sauf, la sérénité et la quiétude devenues une monnaie rare, à l’heure où la culture de vivre en communauté et le civisme ne font plus partie de nos mœurs Des exemples d’atteinte au cadre de vie et au bon sens ne manquent pas. Aujourd’hui, le respect de l’autre, de l’environnement ne sont plus considérés comme priorité. Ils font même partie de choses révolues avec un individualisme à outrance qui s’installe doucement mais sûrement, encouragé par une modernisation sauvage et incontrôlée de la société. Le «stress» des grandes ; cette vérité qui saute aux yeux est, de plus en plus, mal vécue. Ses conséquences, sont là, tous les jours, facilement décelables. Les comportements parfois suffisent pour en dire long sur le grand fossé qui existe entre les villes et leurs habitants.

Samia D.