Sécurité routière : Priorité à l’action éducative

Si les bonnes habitudes s’apprennent le plus tôt possible, la sensibilisation, ainsi que l’éducation des enfants à la propreté, à l’environnement et à la sécurité routière constituent un objectif non négligeable, pour que ces adultes de demain prennent conscience de leur rôle dans la société.

Parmi les nombreux intervenants qui réfléchissent aux meilleures manières de sensibiliser les plus jeunes sur les différents sujets de la vie quotidienne, il y a la Gendarmerie nationale et la DGSN qui fournissent un effort considérable dans ce travail de sensibilisation. Cette dernière a lancé à Alger, à l’occasion de la rentrée scolaire, une campagne de sensibilisation au profit des élèves autour de la sécurité routière et de la protection de l’environnement. La DGSN «tend à inculquer aux élèves les règles de sécurité routière, lors de leurs déplacements de et vers les écoles», a précisé un communiqué de la Sûreté nationale. Elle recommande, dans ce sens, de traverser la chaussée en empruntant les passages pour piétons et de respecter les feux de signalisation.

Il faut dire aussi que l’éducation à la sécurité routière fait partie des missions de l’enseignant. Elle s’inscrit dans un parcours éducatif progressif et continu durant tout le cycle d’enseignement de l’enfant. Il est essentiel que les usagers de la route acquièrent très tôt des attitudes responsables, la plupart des accidents résultant de comportements inadaptés. Cette action éducative s’intègre aux disciplines enseignées et aux divers projets d’école.

La campagne comporte aussi des conseils pour «éviter la consommation de la drogue et ne pas recourir à la violence en dehors du périmètre scolaire». Rappelons que les écoliers sont les premiers bénéficiaires des différentes campagnes de sensibilisation de la DGSN. «En 2016, nous avons réalisé 7.816 cours pédagogiques en milieu scolaire, au profit de 457.000 élèves, et nous comptons faire plus cette année au profit des jeunes et des moins jeunes», a assuré le chargé de communication. Dans chaque circonscription de sécurité de proximité, un cadre de police est chargé des relations avec l’éducation nationale. Il anime et coordonne les actions de prévention, conférences, ateliers ou débats au sein des établissements, en collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés, institutions justice et police, associations et services spécialisés dans la prévention des risques, à destination des élèves, de la communauté éducative, mais aussi des parents d’élèves.



L’impact des rencontres préventives



Lors de l’année 2016, les actions de prévention ont porté sur les thèmes des dangers de la drogue, de la violence, des dangers d’internet, des incivilités et de la citoyenneté, de la sécurité routière et la protection de l’environnement.

Par ailleurs, près de 848 étudiants et chercheurs ont eu accès, au cours de l’année 2016, aux bibliothèques et documents de la DGSN, pour leurs recherches et mémoires.

En matière d’accidents de la circulation, le plan élaboré conjointement avec les collectivités locales et les directions des wilayas de l’éducation consiste à la mise à disposition des établissements scolaires des circuits d’éducation routière de la Sûreté nationale, lesquels sont encadrés et animés par un personnel de police qualifié.

Il est, ainsi, programmé l’organisation d’ateliers thématiques au niveau des établissements éducatifs et l’engagement d’une vaste campagne de sensibilisation en direction des automobilistes et des parents d’élèves. Pour ce qui est de la cybercriminalité, le programme de sensibilisation et d’orientation consiste à donner des conseils pour prévenir les jeunes de la dérive de l’utilisation d’internet entre les réseaux sociaux. Pour toutes ces actions éducatives, une formation est initiée dans le programme de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), et cela en collaboration avec les anciens du mouvement scout. L’objectif est d’instaurer un programme global d’une culture sécuritaire en formant des intermédiaires capables de transmettre les messages de lutte contre les multiples fléaux sociaux qui gangrènent la société, et cela «en sensibilisant les citoyens, en particulier les écoliers, les collégiens et les lycéens, à toutes les formes de la criminalité», nous dit le commissaire Ouali. Selon le même responsable, la DGSN a pu réaliser de «notables progrès» depuis 1998, date du lancement de cette politique, grâce à ses efforts de proximité et à son travail de sensibilisation et de rapprochement du citoyen.

«Le Forum et la revue trimestrielle de la Sûreté nationale, la radio de la Sûreté nationale, ainsi que le site web de la DGSN, sont autant de moyens de communication déployés par la Sûreté nationale pour sensibiliser le citoyen et la société civile aux dangers des fléaux sociaux comme la drogue, la violence, le terrorisme et les accidents de la route», a ajouté le commissaire de police Ouali.

Farida Larbi

Sétif

L’école de la sensibilisation

Autant sur le terrain de la répression et de la lutte implacable livrée au crime sous toutes ses formes, que sur celui de la sensibilisation qui constitue également un cheval de bataille des services de police relevant de la sureté de la wilaya de Sétif , la mise en œuvre des instructions et orientations du haut commandement de la Direction générale de la Sûreté nationale n’est pas sans faire état d’un programme conséquent qui est mis en application.

C’est dans ce contexte que s’inscrit cette vaste campagne de sensibilisation qui est mise en œuvre depuis plusieurs jours déjà à l’endroit des élèves des trois cycles d’enseignement et les mettre ainsi à l’abri du danger auquel ils sont exposés chaque jour dans ce vaste espace qu’est l’environnement scolaire et bien au-delà entre l’école et leur domicile, impliquant de ce fait la nécessite de comportements adaptés.

Dans ce contexte, les services de la sûreté de wilaya ont initié, depuis plusieurs jours déjà, et précisément chaque mardi soir de la semaine, des séances de sensibilisation au niveau des différents établissements scolaire implantés au niveau du chef-lieu de la wilaya et des daïras relevant de leur compétence territoriale.

Des séances que les cadres de la sûreté mettent à profit pour se pencher sur des sujets d’actualité et informer ces jeunes potaches du moyen et du secondaire notamment sur les dangers de la consommation de la drogue, l’utilisation abusive de l’internet et autres points non moins important se rapportant à «certains comportements néfastes d’élèves en milieu scolaire» et pour les élèves du primaire des sujets également à portée éducative à l’instar de ceux se rapportant, à «la protection de l’environnement», indique le communiqué de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya.

Un programme établi préalablement avec les services de l’éducation et qui a pour objectif d’inculquer à ces potaches une culture de la sécurité routière et dans cette même dynamique, les mettre à l’abri de tous les fléaux sociaux. Autant de thèmes importants que les cadres de la police ont déjà commencé à développer dans les établissements scolaires implantés sur les territoires relevant de leur compétence, suscitant ainsi un profond sentiment de satisfaction chez les parents et leurs enfants, sachant notamment l’impact qu’ils sont appelés à produire face aux accidents de la route et, partant, les comportements qui doivent être adoptés.

F. Zoghbi