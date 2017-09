Le chiffre du jour : 9 propositions

« L’Afrique n’attend pas la France », c’est l’un des messages forts de la dernière étude de l’Institut Montaigne, rendue publique ce mercredi 20 septembre. Le document adresse 9 propositions chocs aux entreprises et autorités françaises pour refonder et rééquilibrer leurs relations avec l’Afrique. Le nouveau paradigme africain matérialisé par l’affermissement des institutions et de la démocratie, la formation et l’emploi des jeunes, l’aménagement urbain, la diversification des économies ou encore le risque d’un retour du surendettement, appelle l’appareil politico-économique français à une lecture afro-réaliste du continent.