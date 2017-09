4e salon de la production nationale à ORAN : vitrine ouverte

Plus de 120 exposants prendront part à la 4e édition du Salon de la production nationale, du 28 septembre au 6 octobre prochain au Palais des expositions de M’dina J’dida, a-t-on appris auprès des organisateurs. Cette manifestation économique se veut un carrefour d’échanges d’expériences et un espace dédié à la promotion de la production nationale, précise-t-on de même source, soulignant que la précédente édition a vu la participation de 132 exposants nationaux. Selon les organisateurs, l’évènement intervient dans le sillage des mesures prises par le gouvernement visant à donner une nouvelle impulsion à l’appareil de production nationale, considéré comme principal levier de diversification de l’économie du pays. Ce Salon permet, entre autres, la mise en relations des hommes d’affaires algériens à travers des échanges d’expériences et de coopération, le tout dans le but de booster le produit national. Plusieurs créneaux ont été retenus, notamment l’agroalimentaire, l’ameublement, l’électronique, l’électroménager, des produits du bâtiment, la literie, le textile, les chaussures et accessoires.

Des produits de l’artisanat, allant de la pâtisserie à la maroquinerie seront, également, présentés à cette manifestation par les producteurs. Les principaux objectifs de cette initiative consistent à promouvoir et à protéger le produit national, ainsi que la sauvegarde et la création d’emplois et par conséquent, la fin de la dépendance presque exclusive de l’économie nationale des hydrocarbures. (APS)