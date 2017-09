Salon national de la sous-traitance : Une opportunité pour l’économie productive

Le 1er salon national de la sous-traitance ouvert hier à Annaba constitue une opportunité pour les entreprises nationales de conclure des partenariats économiques productifs, ont assuré les organisateurs.

Quarante entreprises publiques et privées exposent, durant ce salon qui se tient à la maison de la culture et des arts Mohamed Boudiaf, selon les organisateurs qui notent que le développement de la sous-traitance est tributaire ‘’d’un côté de la connaissance des besoins des entreprises et, de l’autre, des capacités productives réelles des entreprises’’. Initié conjointement par la Chambre du commerce et de l’industrie CCI-Seybous et l’université Badji Mokhtar, ce salon de trois jours permet aux opérateurs exposants de faire connaître les capacités de production de biens et de services. Outre les grandes entreprises nationales dont le Complexe Sider El Hadjar, Ferovial, la Société des travaux maritimes de l’Est, le groupe des ciments GICA et l’Algérienne des textiles, le salon a choisi durant sa première édition la société CITAL de montage de trames de tramway comme ‘‘modèle prometteur’’ de la sous-traitance. Entrée en activité en 2015, CITAL fonctionne actuellement avec un taux d’intégration nationale de 30 % grâce à des sous-traitances avec 20 entreprises locales et nationales de production de câbles et articles en plastique et en verre en plus de 60 autres entreprises assurant des services de maintenance, est-il indiqué. Des micro-entreprises de jeunes et des bureaux d’étude participent également à cette manifestation économique. (APS)