Algérie - Afrique du Sud : Consolider la dynamique de coopération

Dans le cadre du renforcement des relations économiques entre l’Algérie et l’Afrique du Sud, une délégation d’hommes d’affaires sud-africains séjournera, dans notre pays, du 4 au 6 octobre prochain. Selon le programme de cette mission, des rencontres d’affaires seront organisées entre les opérateurs des deux pays au courant de la première journée de cette visite, à l’hôtel Sofitel. Cette délégation est constituée d’entreprises activant dans les secteurs de l’agroalimentaire, le BTPH, l’engineering, l’industrie aéronautique, ferroviaire et maritime, la métallurgie, les mines, la chimique ainsi que les énergies. L’Afrique du Sud, qui abrite la majorité des sociétés les plus importantes sur le continent, occupe la deuxième place dans le classement des plus grandes économies africaines. Elle entend promouvoir ses liens de coopération avec l’Algérie et diversifier son champ d’intervention à plusieurs activités conformément aux choix économiques de l’Algérie qui veut sortir de la dépendance des hydrocarbures. Aussi, la démarche de l’Afrique du Sud cadre avec la politique d’intégration régionale pour le développement.

L’Algérie et l’Afrique du Sud dont le partenariat économique n’est qu’à ses débuts, contrairement aux relations politiques, entendent ainsi consolider leur dynamique de coopération sur la base des recommandations du dernier forum africain d’investissements qui s’est tenu à Alger. Une volonté exprimée auparavant à l’occasion de la visite du président sud-africain, M. Jacob Zuma, dans notre pays, en 2015 et qui avait qualifié l’Algérie de partenaire « stratégique » pour son pays, en Afrique du Nord. Dans le cadre de cette vision, les hommes d’affaires algériens et sud-africains, sont appelés à œuvrer pour impulser un nouvel élan aux relations économiques bilatérales et saisir les opportunités pour concrétiser un partenariat multisectoriel sur la base d’intérêts mutuels. L’industrie, l’agriculture, l’énergie, les mines, l’agro-alimentaire, l’électronique, le BTPH ainsi que l’énergie sont, entre autres, des secteurs à fort potentiel d’investissements. En janvier 2017, à l’initiative de la Caci, des opérateurs économiques sud-africains et algériens ont examiné les opportunités d’affaires à même de baliser la voie à une coopération concrète, notamment dans le segment du commerce, dont les échanges restent faibles. En 2016, ce volume a atteint seulement 41 millions de dollars. Les principaux produits exportés depuis l’Afrique du Sud vers l’Algérie étaient constituées de denrées alimentaires transformées, de légumes, machines, produits sidérurgiques, équipements. L’Algérie avait exporté vers ce pays, durant la même période, pour environ 261.000 d’euros.

D. Akila